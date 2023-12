Was am Wochenende in Köln los ist – Tipps für Aktivitäten

Von: Mick Oberbusch

Drucken Teilen

In Köln haben die Weihnachtsmärkte, hier der am Kölner Dom, das ganze Wochenende über geöffnet. © Christoph Hardt/Imago

In Köln ist am kommenden Wochenende wieder einiges geboten. Die Haie spielen, im Zoo wird es bunt und die Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein.

Köln – Wer in der stressigen Vorweihnachtszeit noch die Möglichkeit hat, eine Aktivität zu unternehmen, bevor es am darauffolgenden Wochenende zur Familie geht, hat von Freitag bis Sonntag in Köln die Chance dazu. Gleich eine Reihe von Events bieten sich dafür an: Unter anderem erstrahlt der Kölner Zoo von Freitag an in besonders bunten Farben, die Haie spielen zweimal in der Lanxess Arena – und auch die Weihnachtsmärkte in Köln haben selbstverständlich geöffnet.

24RHEIN verrät, was am Wochenende in Köln los ist und gibt Tipps, was man unternehmen kann.