Was am Wochenende in NRW los ist – Weihnachtsmärkte und mehr

Von: Sofia Popovidi

Mit dem ersten Schnee ist das erste Dezember-Wochenende ideal für einen Weihnachtsmarktbesuch (Archivbild). © Volker Speckenwirth/imago

Am ersten Adventswochenende ist einiges los in NRW. Mit einer Vielzahl an Veranstaltungen, darunter auch Lichterfeste, wird die Weihnachtszeit eingeläutet.

Köln – In der Vorweihnachtszeit erstrahlt Nordrhein-Westfalen in einem besonderen Glanz. Die Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten geöffnet und der erste Schnee hat bereits einige Städte bedeckt. Auch am Wochenende (1. bis 3. Dezember) zieht es viele wieder auf die Weihnachtsmärkte.

Neben Märkten in Städten wie Köln und Düsseldorf gibt es auch auf Burgen und Schlössern besondere Weihnachtsmärkte.

24RHEIN zeigt, was am ersten Adventswochenende in NRW los ist.