Was die „Spanienwärme“ für das Wetter in Baden-Württemberg bedeutet

Von: Nadja Pohr

Die Wetterentwicklungen in Spanien wird Auswirkungen auf den Winter in Baden-Württemberg haben. (Symbolfoto) © IMAGO / imagebroker

Der Winter in Baden-Württemberg legt eine Pause ein und in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen. War es das mit Schnee und Kälte?

Stuttgart - Die kalten Tage scheinen in Baden-Württemberg vorerst ein Ende zu haben. Nach einem verschneiten ersten Advent deuten die Wettervorhersagen auf einen Wechsel hin. Wie BW24 berichtet, zündet die „Spanienwärme“ im Südwesten nun den Turbo.

Bereits am Montag zeigten sich erste Anzeichen für den Wetterumschwung. Mit dem zweiten Advent steigen die Temperaturen deutlich an, wie der Meteorologe Alban Burster von wetter.com berichtet. Aber was bedeutet das für die Hoffnungen auf weiße Weihnachten?

