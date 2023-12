Was hinter dem schwäbischen Wort „Muggaseggele“ steckt

Von: Nadja Pohr

„Muggaseggele“ ist ein bekanntes Wort aus dem schwäbischen Dialekt. (Symbolfoto) © Fotomontage BW24/dpa/Jens Büttner/IMAGO/Wirestock

„Muggaseggele“ zählt zu den schönsten Wörtern im schwäbischen Dialekt. Aber was steckt hinter dem Begriff? BW24 kennt die Antwort.

Stuttgart - Die Schwaben haben viele schöne Wörter für die verschiedensten Bezeichnungen. BW24 verrät, was hinter der Begriff „Muggaseggele“ bedeutet und was dahinter steckt.

Was für die Menschen in Baden-Württemberg ein völlig normaler Begriff in ihrem Sprachgebrauch ist, ist für den Rest von Deutschland wohl ein Fremdwort. Dennoch kämpfen einige Medien sogar schon länger dafür, den Begriff „Muggaseggele“ deutschlandweit zu verbreiten und ihn in den Rechtschreibduden zu bringen.