Köhlbrandbrücke gesperrt: Wasserrohrbruch stört Hamburger Hafenverkehr

Von: Adriano D'Adamo

Am frühen Donnerstagmorgen kam es aufm dem Roßdamm, kurz vor der Köhlbrandbrücke, zu einem Wasserrohrbruch. Die Straße ist gesperrt. © IMAGO/Blaulicht-News.de

Die zweispurige Richtungsfahrbahn zur Köhlbrandbrücke ist gesperrt. Ein Wasserrohrbruch hat den Hamburger Hafenverkehr ins Chaos gestürzt.

Hamburg – Verkehrsbehinderungen im Hamburger Hafen sind aufgrund eines Wasserrohrbruchs nahe der Köhlbrandbrücke zu erwarten. Ein Sprecher von Hamburg Wasser berichtete, dass der Schaden in den frühen Morgenstunden des Donnerstags , dem 30. November, aufgrund eines Druckabfalls entdeckt wurde. Die Fahrbahn zur Köhlbrandbrücke, die normalerweise zwei Spuren hat, ist nun gesperrt. Die Mitarbeiter des Wasserwerks sind damit beschäftigt, das Ausmaß der Beschädigung zu ermitteln.

Hauptwasserleitung geplatzt: Wasserversorgung nicht in Gefahr

Der Verkehr wird nun auf eine Spur in beide Richtungen umgeleitet. Diese führt in Richtung Innenstadt. Der Sprecher teilte weiterhin mit, dass eine Hauptwasserleitung mit einem Innendurchmesser von 60 Zentimetern geplatzt ist. Die Wasserversorgung der Stadtteile Veddel und Wilhelmsburg ist jedoch nicht in Gefahr. Dennoch könnten Druckschwankungen und Verfärbungen des Wassers auftreten.

Die genaue Ursache des Rohrbruchs ist noch unbekannt. Der Sprecher wies darauf hin, dass solche Vorfälle in der frostigen Jahreszeit häufiger auftreten. Die erste Meldung über den Schaden kam online vom. dpa

