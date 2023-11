Wasserwerk in NRW soll zu „Erlebnis- und Erholungsort“ werden

Von: Maximilian Gang

Drucken Teilen

Das Wasserwerk Volmarstein in Wetter (NRW) soll nach seiner Stilllegung 2025 zu einem Besuchermagnet werden. © Rupert Oberhäuser/Imago

Das Wasserwerk Volmarstein in Wetter (NRW) soll nach der Stilllegung zu einem Besuchermagnet werden. Wie die Verantwortlichen das schaffen wollen.

Mehr zum Thema „Riesenpotenzial“: Wasserwerk in NRW soll Besuchermagnet werden

Wetter – Nach 142 Betriebsjahren wird das Wasserwerk Volmarstein in Wetter in NRW 2025 stillgelegt. Doch Stillstand soll es dort nicht geben: Im Anschluss will der Regionalverband Ruhr (RVR) das Gelände rund um die Trinkwasseranlage zu einem wahren Touristenmagneten entwickeln. Das Wasserwerk selbst wollen die Verantwortlichen zu einem Lern- und Erlebnisort umfunktionieren, in dem Besucher 140 Jahre Wassernutzung und Wasserwirtschaft hautnah erleben können. Auch im Umkreis soll sich einiges tun. Der zuständige Landrat Olaf Schade (SPD) sprach von einem „Riesenpotenzial“.

wa.de erklärt, wie die Verantwortlichen aus dem Wasserwerk Volmarstein einen Besuchermagnet machen wollen.