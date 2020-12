Wegen Corona: In Baden-Württemberg droht ein komplettes Alkoholverbot im Freien

Als Alternative zu den Corona-bedingten Ausfällen der Weihnachtsmärkte bieten viele Stände Glühwein „to go“ an - das könnte nun ebenfalls verboten werden.

Stuttgart - Weihnachtsmärkte sind in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus in vielen Städten nicht möglich. Die Alternative: Mehrere über die Innenstädte verteilte Stände, die Glühwein „to go“ anbieten. Das Konzept wird oftmals jedoch nicht so umgesetzt wie gedacht. Statt einen Glühwein zu kaufen und damit durch die Stadt zu laufen, versammeln sich Menschen in Gruppen vor den Verkaufsständen. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) fordert, den Verkauf von Alkohol in den Städten zu verbieten.

Aufgrund des Coronavirus in Baden-Württemberg (BW24* berichtete) sind Weihnachtsmärkte in vielen Städten nicht möglich.