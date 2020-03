Wegen Corona – Stadt schließt Kinos, Diskotheken und das Theater

In Deutschland haben sich bis jetzt 2.100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Stadt hat nun alle öffentlichen und kommerziellen Events untersagt.

Bielefeld – In einer Allgemeinverfügung, die ab Sonntag gilt, werden alle öffentlichen und kommerziellen Veranstaltungen untersagt. Das teilten die Verantwortlichen der Stadt Bielefeld am heutigen Donnerstag mit. Betroffen sind aber nicht nur Events in geschlossenen Räumen. Auch Aktionen unterm freien Himmel müssen mindestens bis zum 30. April 2020 ausfallen. Wie owl24.de* berichtete werden in Bielefeld wegen des Coronavirus auch Kinos, Diskotheken und das Theater geschlossen. Alle Informationen zu den Schutzmaßnahmen der Stadt lesen Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe.

