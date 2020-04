Wegen Corona-Krise: Einzelhändler aus Heilbronn postet verzweifeltes Video auf Facebook

Die Coronavirus-Maßnahmen treffen den Einzelhandel hart. Ein Unternehmer aus Heilbronn hat jetzt verzweifelt ein Video gepostet - Adressaten: drei Bundesminister.

Heilbronn - Das Coronavirus hält die ganze Welt in Atem. Täglich werden mehr Infizierte gemeldet. Aufgrund der gegen die Ausbreitung beschlossenen Maßnahmen bangen viele Unternehmen um ihre Existenz. Ein Einzelhändler aus Heilbronn hat deshalb jetzt auf Facebook ein Hilfeschrei-Video veröffentlicht - adressiert an die Bundesminister Peter Altmaier (Wirtschaft), Olaf Scholz (Finanzen) und Hubertus Heil (Arbeit).

In dem knapp dreiminütigen Video ist Thomas Gauß in einem seiner zwei Sportgeschäfte in Heilbronn zu sehen. Allein - denn "das Wichtigste fehlt: Mitarbeiter und Kunden". Wie echo24.de* berichtet, beklagt der Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn und Vizepräsident der IHK Heilbronn-Franken, dass die versprochenen Sofortmaßnahmepakete der Bundesregierung in der Realität nicht ankommen.

