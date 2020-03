Wegen Coronavirus – Landrat aktiviert Krisenstab

Mehrere Personen haben sich im Kreis Höxter mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Der Landrat hat nun den Krisenstab aktiviert.

Höxter – In Deutschland haben sich mittlerweile 4.838 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl bestätigte das Robert-Koch-Institut. Die Bundesregierung hat deshalb am Montag weitere Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, um die Bevölkerung zu schützen. Die Grenzen zu fast allen Nachbarländern wurden dicht gemacht. Außerdem wurden weitere Einrichtungen geschlossen, die das öffentliche Leben weiter einschränken. Im Kreis Höxter in NRW haben sich nun auch mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert und deshalb hat der Landrat nun den Krisenstab aktiviert. Weitere Informationen dazu lesen bei den Kollegen von owl24.de*.

