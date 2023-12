„Meine Güte...“: Meteorologe verkündet neue Weihnachtswetter-Prognose

Von: Kilian Bäuml

Wer sich weiße Weihnachten wünscht, wird in diesem Jahr wohl enttäuscht. Stattdessen soll es laut der neusten Prognose windig und regnerisch werden.

Kassel – Pünktlich zur Eröffnung vieler Weihnachtsmärkte fiel Anfang Dezember in weiten Teilen Deutschland über reichlich Schnee, der teilweise sogar Chaos anrichtete. Der weitere Dezember verläuft da weitaus milder und wird dafür umso stürmischer. Mit Blick auf das Weihnachts-Wetter 2023 sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net: „Meine Güte, das wird ganz schön ruppig werden.“

Laut den neuesten Wetter-Vorhersagen herrscht an Weihnachten wohl starker Wind und Regen. (Symbolbild) © Imago

Bereits jetzt zeigt sich statt weißer Schneedecke eher Unwetter, in einigen Regionen kommt es sogar zu Hochwasser. Und das schlechte Wetter nimmt auch auf die Feiertage keine Rücksicht, „auch Weihnachten selbst könnte ziemlich stürmisch werden“, erklärt Jung.

Statt weißer Weihnachten rechnet Wetter Experte Dominik Jung mit „sehr stürmischen Zeiten“

Das Wetter habe sich zwar kurzzeitig beruhigt, doch der Wind soll schon bald wieder aus Westen und zum Teil aus Norden kommen. Deshalb führt laut Jung zu „sehr stürmische Zeiten.“

Am Mittwoch (20. Dezember) soll ein Sturmtief von den britischen Inseln bis nach Deutschland wandern. Der Meteorologe erwartet sich Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde, in höheren Lagen könne es sogar zu Orkanböen kommen – und das so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen.

Experte rechnet mit einem „Wetter-Krimi, der sich da nächste Woche abzeichnet“

„Es ist ein spannendes Hin und Her, ein richtiger Wetter-Krimi, der sich da nächste Woche abzeichnet“, erklärt der Wetter-Experte. Überwiegend gebe es milde Temperaturen, Schnee gebe es deshalb nur vereinzelt. Mittlerweile geht die Wetter-Vorhersage bis zum 28. Dezember und damit sogar bis nach den Weihnachtsfeiertagen. Während frühere Wetter-Prognosen optimistischer waren, ist der aktuelle Wetter-Trend eher ernüchternd. „Wir sehen, eigentlich erreichen wir die Null-Grad-Marke überhaupt nicht, auch nicht über die Feiertage – die bleiben wahrscheinlich eher mild und nass.“

Milde Temperaturen, dafür Regen und Wind an Weihnachten

Das Wetter über Weihnachten besteht demnach vor allem aus Regen und Wind, bei Temperaturen im mittleren einstelligen Bereich. Doch es wird „zum Heiligabend hin sehr windig und wechselhaft. Besonders die Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag bring Sturm“, prognostiziert der Meteorologe.

Wetterprognose für Deutschland Temperatur Donnerstag, 14. Dezember 2 bis 9 Grad Freitag, 15. Dezember 2 bis 9 Grad Samstag, 16. Dezember 1 bis 10 Grad Sonntag, 17. Dezember 4 bis 11 Grad Quelle: Deutscher Wetterdienst

Das Wetter sei laut Jung vor allem gefährlich, weil der Regen die Erde aufweicht. Das führt dazu, dass Bäume einfacher von starken Winden umgeweht werden können. Trotzdem betont Jung auch, dass es sich bei der Prognose erstmal nur um den neusten Wetter-Trend handelt, der alle sechs Stunden aktualisiert wird. Die Prognose stimmt jedoch mit der vorigen Vorhersage überein. Auch der 100-jährige Kalender rechnet um die Weihnachtszeit mit Regen, bevor es nochmal kalt werden soll.