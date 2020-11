Weihnachts-Wahnsinn: Bekanntes Haus in Niedersachsen erstrahlt in 60.000 Lichtern

Der Weihnachts-Wahnsinn in Niedersachsen geht in die nächste Runde. 60.000 Lichter schmücken das Haus der Familie Borchart in Delmenhorst - doch etwas ist anders.

In Delmenhorst in Niedersachsen hat eine Familie ihr Haus mit 60.000 Lichtern zu Weihnachten geschmückt.

über Niedersachsen hinaus längst bekannt. 2020 steht ein Jubiläum an - doch das Coronavirus verhindert die große Party.

Delmenhorst - Delmenhorst ist eine Stadt in Niedersachsen, westlich von Bremen. Knapp 78.000 Einwohner sehen hier seit nun 20 Jahren, wie aus fünf Lichterketten Tausende wurden. Das Haus der Familie Borchart ist weit über die Grenzen von Delmenhorst, ja selbst Niedersachsen bekannt. Bis in die Dachspitze hinein ist das Haus zur Weihnachtszeit mit tausenden Lichtern geschmückt. So auch dieses Jahr.

60.000 Lichter an Weihnachtshaus in Delmenhorst: Corona verhindert Jubiläums-Party

„Es gibt nichts, was nicht beleuchtet ist“, betont Sven Borchart. Seit Februar bastelt er gemeinsam mit seiner Frau Martina und seinem Sohn an dem Weihnachts-Wunder im niedersächsischen Delmenhorst. 60.000 Lichter schmückt das Haus. Kein Wunder, steht anno 2020 doch das 20-jährige Lichterjubiläum an. „Angefangen haben wir 2002 mit fünf Lichterketten“, erinnert sich das Paar. Doch die große Jubiläums-Party fällt flach.

Eigentlich habe man das Jubiläum „ganz groß feiern wollen“, erklärt Sven Borchart, doch das Coronavirus* hat etwas dagegen. In den Vorjahren kamen Hunderte Besucher zum Weihnachtshaus, um sich die spektakuläre Beleuchtung anzuschauen. Dazu gab es meist Glühwein, Punsch und Spekulatius. Auch das fällt aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr aus.

Weihnachtshaus der Borcharts in Niedersachsen erstrahlt für den guten Zweck

Vor zwei Jahren waren es noch knapp 55.000 Lichter gewesen, die das Haus der Borcharts in Delmenhorst über Niedersachsen hinaus erstrahlen ließen. Tausende Menschen kamen, um sich das Weihnachtshaus anzusehen. Dabei könne es schonmal zu Staus kommen, schmunzelte Sven Borchart damals. Aber: „Die Nachbarn sind aber noch sehr geduldig mit uns.“

Die steigende Beliebtheit hat die Familie Borchart auch für den guten Zweck genutzt. 2019 sammelte sie knapp 4.500 Euro Spenden. Diese gingen umgehend in ein Projekt, das therapeutisches Reiten für Kinder mit Behinderung anbietet. Eine Aktion, die aufgrund der Corona-Krise 2020 nur beschränkt möglich sein wird. „Wir müssen das Beste daraus machen“, gibt sich Sven Borchart kämpferisch.

Niedersachsen hält den Atem an: Sven Borchart aus Delmenhorst hat seine Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet. https://t.co/UJfD7f3Uix pic.twitter.com/c6et1IjI4l — Kilian (@kiliansland) December 2, 2019

60.000 Lichter: Delmenhorster Weihnachtshaus leuchtet wieder

Anders als in den Vorjahren darf das Grundstück der Borcharts in Delmenhorst dieses Jahr nicht betreten werden. Immerhin: „Von der Straße und vom Bürgersteig aus kann man alles sehen.“ Sven Borchart hofft, dass „die Leute so vernünftig sind und sich an die Abstände halten“.

Am ersten Advent werden die 60.000 Lichter am und im Hause Borchart in Delmenhorst angeschaltet. Ab dann sollen die Lichter täglich zwischen 16 Uhr und 21 Uhr bis einschließlich Silvester strahlen. (Nico Scheck)