Langfristwetter in Deutschland: Nächster milde Winter kündigt sich an - Schneefall an Weihnachten möglich?

Der Winter in Deutschland wird wohl recht mild starten, wie zwei Modelle übereinstimmend prognostizieren. Weiße Weihnachten könnten somit erneut ausfallen.

Anfang November stellten die US-Wetterbehörde NOAA und die englische ECMWF Prognosen für den kommenden Winter.

und die englische Prognosen für den kommenden Winter. Beide Modelle sagen einen recht verträglichen Start in den Winter voraus.

in den Winter voraus. Wird es an Weihnachten Schneefall in Deutschland geben?

München - Der November begann in Deutschland recht warm, doch gegen Ende des letzten Herbstmonats wird es wohl etwas eisiger, der Winter steht bereits in den Startlöchern. Wie Langzeitprognosen auf wetter.com aufzeigen, sind eine kalte Adventszeit sowie Schnee zum Fest eher unwahrscheinlich. Doch wie genau kommt diese Tendenz zustande?

Wetter: NOAA und ECMWF prognostizieren milden Dezember - Ostdeutschland besonders warm

Die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) stellte in ihrer Winter-Prognose für Deutschland einen nur etwas zu warmen Dezember fest. Echte Wintertage sind somit nicht ausgeschlossen, doch eine genaue Vorhersage für die Weihnachtszeit kann noch nicht getroffen werden. Somit könnte man sich auf winterlich-kalte Tage einstellen.

Bei Anbetracht der kompletten drei Monate Dezember bis Februar lässt sich feststellen, dass das Wetter* insgesamt milder ausfällt, als der einzelne Monat Dezember. Der Start in das Jahr 2021 könnte damit ebenfalls etwas milder werden, die Wahrscheinlichkeit eines längeren winterlich-eisigen Abschnitts ist zwar recht gering aber noch immer möglich.

Da längerfristige Prognosen mittels Computern berechnet werden, müssen verschiedene Modelle herangezogen werden, anhand derer sich Meteorologen orientieren können. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) im englischen Reading wird in Europa oft für längerfristige Wettervorhersagen hinzugezogen. Auch bei diesem System liegt Deutschland in einer warmen Region, besonders der Osten des Landes.

Wetter: Experte rechtet mit „Mildwinter“ für Deutschland - Wärme schlecht für Coronaviren?

Es lässt sich resümieren, dass beide Systeme den kommenden Monat recht ähnlich prognostizieren. „Für den Dezember wird ein Plus von zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt erwartet, für den Januar sogar ein Plus von drei Grad“, meinte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.com gegenüber Bild.de. Er prognostiziert einen „richtigen Mildwinter, kein Jahrhundert-Winter mit Schnee und Frost.“ In Deutschland könnte es also einen vergleichsweise warmen Winter geben.

Die wärmeren Temperaturen kommen Deutschland in der Pandemie entgegen. „Wenn es warm ist, werden diese Coronaviren* normalerweise schwächer, und die Krankheiten schwächen sich ab“, meinte Virologe Alexander Kekulé in der ARD. (ajr)