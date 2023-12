Gibt es Schnee an Weihnachten? Experte mit eindeutiger Wetter-Prognose

Von: Karolin Schäfer

Winter-Fans wünschen sich in diesem Jahr Schnee rund um die Weihnachtstage. Das scheint einem Wetter-Experten zufolge allerdings immer weniger wahrscheinlich.

Frankfurt – In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Prognosen zum Wetter an Weihnachten. Je näher die Feiertage heranrücken, desto genauer werden auch die Vorhersagen. Ein Wetter-Experte legt sich deshalb jetzt fest und dämpft damit die Hoffnung auf eine weiße Winterlandschaft.

Schnee an Weihnachten? Wetter-Experte verpasst Aussicht auf weiße Winterlandschaft einen Dämpfer

Dass es flächendeckend Schnee an Weihnachten in Deutschland gibt, haben auch vorherige Prognosen als unwahrscheinlich abgetan. Nun steht es jedoch fest: „Weiße Weihnachten wird es für die meisten wie zu erwarten nicht geben“, sagte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) hat es vor zwölf Jahren das letzte Mal so richtig geschneit rund um die Festtage in weiten Teilen des Landes. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Denn: Statt Schnee gibt es Sturm und Regen zu Weihnachten. „An der Nordsee kann es am Freitag sogar zu einer Sturmflut kommen“, prognostizierte Jung. Zwar würden Wettermodelle im Norden mit etwas Schnee oder Schneeregen rechnen, dieser bleibe aber nicht liegen. Dafür sei der Boden deutlich zu warm.

Während es zu Beginn der Woche noch recht mild und teils sonnig in Deutschland wird, schlägt das Wetter zur zweiten Wochenhälfte um. Ab Donnerstag (21. Dezember) drohen Sturm- und örtlich sogar Orkanböen. Laut DWD sind davon besonders Küstenregionen und das Bergland betroffen. Mit Regen und Sturm geht es dann auch ins Weihnachtswochenende. An Heiligabend am Sonntag (24. Dezember) soll es stark bewölkt sein, während es im Süden und Westen kräftig regnet und stürmt.

Wetter-Prognose für Weihnachten: Sturm und Regen statt Schnee

Der kräftige Regen lässt den Boden dann noch weiter aufweichen und Pegelstände steigen. Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind rund um die Feiertage möglich. „Der Erdboden ist überall sehr feucht und nass“, so Jung. Dadurch haben Bäume weniger Halt. Diese könnten dann „schnell umfallen und Bahn- sowie Straßenwege blockieren“. Das könnte vor allem im Weihnachtsverkehr zu Chaos führen.

Weiße Winterlandschaft zu Weihnachten? Das dürfte in diesem Jahr eher nicht der Fall sein. © Hendrik Schmidt/dpa

„Es ist ein richtiges Schmuddelwetter“, sagte Jung. So wird das Wetter dem Meteorologen zufolge rund um die Weihnachtstage:

Heiligabend (24. Dezember): Höchstwerte bei 4 bis 10 Grad, Regen in weiten Teilen des Landes

Erster Weihnachtstag (25. Dezember): Höchstwerte bei 3 bis 8 Grad, bewölkt und regnerisch, stellenweise sonnig

Zweiter Weihnachtstag (26. Dezember): Höchstwerte bei 2 bis 8 Grad, Mix aus sonnig und bewölkt, teilweise Regen

Schnee bleibt auch zwischen Weihnachten und Silvester aus

Auch zwischen Weihnachten und Silvester bleiben verschneite Landschaften wohl aus. „Der Dezember-Winter fand offenbar zum Monatsstart statt“, erklärte der Wetter-Experte weiter. Damit könnte die Prognose des US-Wetterdienstes NOAA von Sommer doch eintreffen. Demnach dürfte der Dezember 1 bis 2 Grad wärmer im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 ausfallen.

