Weihnachts-Wahnsinn: Haus in Baden-Württemberg erstrahlt in 55.000 Lichtern

Durch die Corona-Pandemie finden in diesem Jahr in vielen Städten keine Weihnachtsmärkte statt. Im Kreis Emmendingen kann jedoch ein Weihnachtshaus mit rund 55.000 LEDs bestaunt werden.

Herbolzheim - Durch die Corona-Krise ist auch die Advents- und Weihnachtszeit in diesem Jahr deutlich anders als in den Vorjahren. In den meisten Städten findet kein Weihnachtsmarkt statt, es gibt jedoch Alternativen. In Herbolzheim (Kreis Emmendingen) in Baden-Württemberg kann beispielsweise ein mir rund 55.000 LEDs erhelltes Haus bestaunt werden. Sven Kovacs, der Besitzer des „Weihnachtshauses“, hat bereits im November mit Freunden und Nachbarn begonnen, das Haus weihnachtlich herzurichten. Inzwischen erhellen die Lichter und die meterhohen Figuren die Nachbarschaft und ziehen zahlreiche Besucher an. Die Besucher müssen sich jedoch an die Corona-Verordnungen halten, das ist dem Hausherrn sehr wichtig.

Statt einem großen Weihnachtsmarkt gibt es in der Landeshauptstadt Stuttgart in diesem Jahr mehrere kleinere Stände, die über die ganze Innenstadt verteilt sind.