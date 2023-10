Weihnachtsbäume und 5 andere Dinge, die diesen Winter Luxus sind

Von: Jana Stäbener

Teilen

2023 heißt es nicht oh, Tannenbaum, wie „treu“, sondern wie „teuer“ sind deine Blätter. Doch nicht nur die Preise für das festliche Grün ziehen an.

Aufgrund höherer Löhne und gestiegener Transportkosten werden heimische Weihnachtsbäume in diesem Jahr teurer und könnten sich bald zu diesen 13 überteuerten Dinge gesellen. „Die Inflation hat in den letzten Monaten in zahlreichen Branchen Auswirkungen gezeigt und die Weihnachtsbaumbranche bleibt davon nicht unberührt“, sagt Eberhard Hennecke vom Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger zwei Monate vor dem Fest.

Bäume dürften an Weihnachten 2023 kostspieliger werden. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Weihnachtbäume kosten ein Euro mehr – auch andere Dinge werden Luxus

Er schätzt den Preisrahmen für Nordmanntannen etwa auf 21 bis 29 Euro pro laufenden Meter. Im vergangenen Jahr kostete der Meter in der Spitze einen Euro weniger. Die „leichte Preisanpassung“ sei notwendig, um die Kostensteigerungen auszugleichen und die Qualität der Bäume weiter zu gewährleisten. „Wir sind fest davon überzeugt, dass der Wert, den echte Weihnachtsbäume dem Weihnachtsfest verleihen, den Preis rechtfertigt“, sagt Hennecke.



Wer das Weihnachtsfest grün feiern will, muss also einen Euro mehr ausgeben. Nicht die einzige Preiserhöhung, die diesen Winter zu spüren ist. BuzzFeed News Deutschland von Ippen.Media sammelt fünf weitere Dinge, die dieses Jahr Luxus sein dürften.

1. Weihnachtsbeleuchtung aller Art

Bunte Lichterketten sind schön – die Strompreise dafür nicht wirklich. © Andreas Berheide/imago

Denn die wird mit Strom betrieben und die Preise für diesen sind im 1. Halbjahr 2023 deutlich gestiegen. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes stiegen die Strompreise im Vergleich mit dem zweiten Halbjahr 2022 um 21 Prozent. 42,29 Cent zahlten Verbraucher im Schnitt je Kilowattstunde – 2022 waren es noch 34,96 Cent.



Trotzdem sind batteriebetriebene Baumkerzen laut Verbraucherzentrale keine Alternative. Denn: Batteriestrom ist noch einmal 300-mal teurer als Strom aus der Steckdose. Außerdem halten die Batterien nicht lange und müssten mehrmals in der Weihnachtszeit ausgewechselt werden, was viel Sondermüll produziert.

2. Böller an Silvester

Feuerwerksraketen liegen in einem Karton. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Unsere Autorin findet, Böller gehören an Silvester irgendwie dazu. 2023 könnten sie jedoch Luxus sein, denn schon kurz nach dem letzten Silvester kündigten Hersteller wie Weco an, die Preise für Feuerwerk im Dezember 2023 zu erhöhen. „Die Spanne der Steigerungen reicht von 30 bis 70 Prozent“, teilte der Hersteller mit.



Ursache dafür seien neben allgemeinen Kostensteigerungen „die seit dem letzten Produktionsjahr 2019 gestiegenen Lohnkosten, aber auch trotz aktueller Rückgänge deutlich höhere Frachtraten für Importe aus China“. (Kein Bock mehr auf Feuerwerk an Silvester? Diese Schlagzeilen zeigen, dass das vielleicht eine gute Idee ist)

3. Das Weihnachtsessen

Auch das Weihnachtsessen dürfte 2023 teuer sein. Besonders Fleisch und Süßigkeiten, weshalb so ein Zupfbrot vielleicht eine gute Alternative ist. © Einfach Tasty

In den Supermärkten weihnachtet es bereits. Weihnachtssüßigkeiten warten in den Regalen darauf, bei Kerzenschein und Schmuddelwetter verspeist zu werden. Doch auch sie werden an Weihnachten 2023 teurer sein, berichtet echo24. Ein Prospekt der Firma Lidl von Oktober 2022 und 2023 zeigt: Dominosteine und Baumkuchenspitzen sind dieses Jahr sechs Prozent teurer, Spekulatius sogar 33 Prozent.

Auch die Preise bei Fleisch, insbesondere bei Rindfleisch und Hackfleisch, sind laut Verbraucherzentrale stark gestiegen. Sie rät deswegen, Fleisch, Wurst und Fisch teilweise oder ganz durch pflanzliche Lebensmittel zu ersetzen – auch an Weihnachten keine schlechte Idee. Es gibt ja auch genug vegetarische Weihnachtsleckereien, wie zum Beispiel dieses Tannenbaum-Zupfbrot von Einfach Tasty.

4. Musik auf Weihnachtsmärkten

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt. © IMAGO/robertharding

Musik auf Weihnachtsmärkten dürfte in diesem Jahr Luxus sein. Bei einigen Märkten wird sie aus Kostengründen vielleicht sogar fehlen. Warum? Wegen eines Streits um Geld mit der Musikverwertungsgesellschaft Gema. Rund 18.000 Euro mehr verlange sie, teilte das Stadtmarketing in Braunschweig in der vergangenen Woche mit. Das entspreche einer Kostensteigerung um das Fünffache. Aber keine Sorge: hier sind acht Gema-freie Alternativ-Lieder für den Weihnachtsmarkt.

5. Skifahren

Skifahren wird in Österreich immer teurer. © imagebroker/Imago

Die Preise für das Skifahren sind in den vergangenen zwei Jahren um 15 bis 20 Prozent gestiegen, schreibt La Stampa. Schon immer ist der Wintersport Luxus. 2023 jedoch noch mehr, denn im Vergleich zu 2022 werden die Tageskarten diese Saison wieder zehn Prozent teurer. Bei Saisonkarten sind es bis zu 6,5 Prozent. „Skifahren wird nie wieder Massensport“, erklärt ein Experte diesen Preis-Hammer in den Alpen.

Abonnier‘ unseren Kanal: Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp.

(Mit Material der dpa)