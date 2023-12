Weihnachtsbaum sorgt für Aufsehen und Spott – weil er so klein ist

Von: Eva Burghardt

Die Tanne auf dem Wuppertaler Weihnachtsmarkt sorgt in diesem Jahr für Aufsehen. (Symbol) © Ingo Otto/Funke Foto Services/imago

Auf dem Weihnachtsmarkt in Wuppertal steht in diesem Jahr eine ungewöhnlich kleine Tanne. Das sorgt für Spott und einen eigenen Fernsehbeitrag.

Wuppertal – Ein Weihnachtsbaum aus Wuppertal hat es in diesen Tagen sogar ins Fernsehen geschafft. Normalerweise ist die Tanne auf dem Barmer Weihnachtsmarkt mehr als zehn Meter hoch. Dann ist sogar das Rathaus zum Teil verdeckt. Doch in diesem Jahr ist der Baum viel kleiner als sonst. Er ist nur fünf Meter hoch. Darüber spotten die Menschen in Wuppertal und NRW. Ein Satiremagazin vom NDR hat sogar über den Fall berichtet. Warum der Baum in diesem Jahr so klein ist, berichtet wa.de.