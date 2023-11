Weihnachtsgeld bei Kaufland: So viel zahlt der Discounter-Riese

Von: Julian Baumann

Mitarbeiter von Kaufland können sich auch in diesem Jahr über ein Weihnachtgeld freuen. Das fällt je nach Tarifregion und Position unterschiedlich hoch aus. © IMAGO/Manfred Segerer

Im November können sich viele Arbeitgeber über eine Bonuszahlung freuen. BW24 hat bei Kaufland angefragt, wie hoch das Weihnachtsgeld in diesem Jahr ausfällt.

Neckarsulm - Die hohen Preise in nahezu allen Bereichen haben im bisherigen Jahr nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter stark belastet. Demnach freuen sich viele Arbeitnehmer in Deutschland auf das Weihnachtsgeld, das normalerweise im November ausgezahlt wird. BW24 hat bei Kaufland nachgefragt, wie hoch das Weihnachtgeld 2023 ausfällt und zeigt, mit viel Geld Kassierer, Einkäufer und Co. rechnen können.

Kaufland beschäftigt allein in Deutschland rund 84.000 Mitarbeiter die durch die tarfliche Bindung ein Weihnachtsgeld erhalten können. Die Auszahlung eines solchen Bonus ist nicht generell verpflichtend, wird jedoch zur Pflicht, wenn der Arbeitnehmer die drei vorausgegangenen Jahre ein Weihnachtsgeld gezahlt hat.