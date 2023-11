Weihnachtsmärkte in NRW – Mittelalter, Schloss und mehr

Von: Sofia Popovidi

Der Grünewalder Weihnachtsmarkt in Solingen ist eine besonders romantische Locations in der Weihnachtszeit (Archivbild) © S. Ziese/IMAGO

Zahlreiche Weihnachtsmärkte ziehen in der Vorweihnachtszeit Besucher an. In NRW gibt es zudem Weihnachtsmärkte auch fernab der Großstädte.

Köln – Zahlreiche Weihnachtsmärkte starten im November in NRW. Neben Städten wie Düsseldorf, Essen oder Köln, zieht es viele Menschen auch zu kleineren Weihnachtsmärkten, die einen eigenen Charme ausstrahlen. Umgeben von Fachwerkhäusern, mit Blick auf Schlösser oder Klöster und versetzt in eine mittelalterliche Zeit: in NRW gibt es einige Märkte, die Besucher in besinnliche Weihnachtsstimmung bringen – auch in kleineren Orten.

24RHEIN zeigt fünf Weihnachtsmärkte in NRW, die fernab der Großsstädte liegen.