Weihnachtsmärkte & Konzerte: Das Wochenende in NRW im Überblick

Von: Sofia Popovidi

Teilen

Am Donnerstag startet in Duisburg der Weihnachtsmarkt. Dann kann am Wochenende der erste Glühwein getrunken werden. (Symbobild) © Masha Mitchell/ IMAGO

NRW bietet am Wochenende wieder zahlreiche Aktivitäten. Von Weihnachtsmärkten bis zu einem Filmfest in Düsseldorf – für jeden ist etwas dabei.

Köln – In Nordrhein-Westfalen steht ein buntes Wochenende bevor. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, von Weihnachtsmärkten bis hin zu einem Filmfest in Düsseldorf, wird es sicherlich nicht langweilig. Für Nachtschwärmer gibt es in Köln zudem einen Nachtflohmarkt. Musikliebhaber kommen ebenfalls nicht zu kurz. In Düsseldorf findet ein Konzert der kölschen Band Querbeat statt, das für musikalische Unterhaltung sorgt.

24RHEIN gibt sechs Tipps für das Wochenende in NRW.