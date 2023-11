Weihnachtsmarkt in NRW muss ohne bekannten Baum auskommen

Von: Eva Burghardt

Drucken Teilen

Der Kugelbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen wir din diesem Jahr nicht aufgestellt. © Ingo Otto/Funke Foto Services/imago

Der Kugelbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen ist so beliebt wie umstritten. In diesem Jahr wird er nicht mehr aufgestellt.

Mehr zum Thema Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen dieses Jahr ohne bekanntes Wahrzeichen

Gelsenkirchen – Die einen liebten ihn, die anderen hassten ihn: der blau-weiße Kugelbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen (NRW). Das leuchtende Konstrukt mit großen Kugeln statt Tannennadeln war seit je her umstritten. Die blauen Kugeln sollten für die Farbe der Stadt stehen. Die weißen Kugeln verkörperten die Sonne.

Manche behaupten, der Kugelbaum sei eines der meist fotografierten Motive der Stadt im Ruhrgebiet gewesen. Jetzt gaben das Stadtmarketing und die City Initiative bekannt, dass der Baum in diesem Jahr nicht mehr aufgestellt wird. Stattdessen soll es einen traditionellen Weihnachtsbaum geben. Das entfacht in den sozialen Medien eine alte Diskussion darüber, ob der Baum nun ein besonderes Wahrzeichen oder einfach ein „hässliches Teil“ war.

Was genau hinter der Diskussion um den Kugelbaum in Gelsenkirchen steckt, berichtet wa.de.