Weinheim: Polizei sucht Zeugen für Messer-Attacke unter Jugendlichen

Von: Teresa Knoll

Weinheim: Polizei sucht Zeugen für Messer-Attacke unter Jugendlichen (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Weinheim – Zwei Jugendgruppen gehen aufeinander los, es fallen Beleidigungen und Schläge. Die Polizei sucht nach Zeugen der Vorfälle. Lesen Sie hier mehr:

Anfang Juli geraten zwei Jugendgruppen im Bereich Weinheim in Baden-Württemberg aneinander, zuerst verbal, dann kommt es zur Prügelei. Am nächsten Tag ereignet sich ein ähnlicher Vorfall in der Hauptstraße, offenbar zwischen denselben Gruppen, wie das Polizeipräsidium Mannheim in einer Pressemitteilung mitteilt. Zu den Vorfällen existieren Videos im Netz.

MANNHEIM24 verrät, was zu der Messer-Attacke zwischen Jugendlichen in Weinheim bekannt ist.

Ganz am Anfang des Videos scheint einer der Jungen sogar ein Klappmesser in der Hand zu halten: Ein metallisches Klicken ist zu hören und man sieht ganz kurz die Klinge aufblitzen. (resa)