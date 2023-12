Weiße Weihnacht in Köln? So hoch ist die Schnee-Wahrscheinlichkeit

Von: Johanna Werning

Drucken Teilen

Schneit es am 24. Dezember in Köln? (Archivbild) © Vitalii Kliuiev/Imago

Der erste Schnee in Köln ist bereits gefallen. Aber wie sieht es am 24. Dezember aus? Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten?

Mehr zum Thema Schnee an Weihnachten? So stehen die Chancen für Köln

Köln – Die Vorfreude auf eine weiße Weihnacht steigt in Köln, nachdem Anfang Dezember die ersten Schneeflocken fielen und die Stadt in ein Winter-Wunderland verwandelten. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Kölnerinnen und Kölner tatsächlich am 24. Dezember eine schneebedeckte Landschaft vorfinden werden?

24RHEIN berichtet, welche Wetterprognosen die Experten für Ende Dezember abgeben. Die Redakteurin oder der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.