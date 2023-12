Weiße Weihnachten in NRW? Wo das dieses Jahr möglich ist

Von: Mick Oberbusch

In einigen Regionen in NRW könnte es weiße Weihnachten geben (Symbolbild). © Zoonar/Imago

In NRW könnte es in manchen Regionen in diesem Jahr weiße Weihnachten geben – zumindest, wenn es nach aktuellen Prognosen geht.

Köln – Gibt es weiße Weihnachten oder nicht? Diese Frage stellen sich Jahr für Jahr Millionen Menschen in Deutschland – und auch in NRW, wo die Chancen darauf in einigen Regionen in diesem Jahr gar nicht so schlecht stehen. Zumindest, wenn es nach aktuellen Prognosen geht. Denn diese sagen für vereinzelte Gebiete in NRW tatsächlich Schneefall voraus, ob zum Fest selber oder bereits in der Woche zuvor.

24RHEIN verrät, wo es weiße Weihnachten geben könnte – und wie es in den NRW-Großstädten Köln oder Düsseldorf aussieht.