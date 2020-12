Weitere Ausgangssperren in NRW wegen zu hoher Corona-Inzidenz verhängt

32.195 Neuinfektionen wurden in Deutschland am Tag vor Heiligabend gemeldet. Weil die Corona-Lage noch immer kritisch ist, verhängen immer mehr Kommunen in NRW Ausgangssperren.

NRW – Die Corona-Lage in Deutschland ist nach wie vor ernst. Auch in Nordrhein-Westfalen sind die Neuinfektionszahlen noch immer hoch. Mehrere Kommunen weisen eine 7-Tages-Inzidenz von über 200 auf, in Herne liegt sie an Heiligabend bei 309,4. Zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus* und um eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern, erließen nun weitere Kommunen strengere Maßnahmen. So gelten in Ostwestfalen in gleich drei Landkreisen auch über Weihnachten Ausgangssperren, wie das Nachrichtenportal owl24.de* aus Bielefeld berichtet.

Diese gelten zu den bereits beschlossenen Corona-Regeln*. Unter anderem im Kreis Herford gilt nun eine strenge Ausgangssperre*. Zudem dürfen auch in Düren, Solingen, Euskirchen und Oberhausen die Menschen nachts nur noch aus triftigen Gründen das Haus verlassen, wie das Nachrichtenportal msl24.de* in ihrem News-Ticker zur Corona-Lage in NRW berichtet. Auch in Aachen werden ähnliche Maßnahmen erwartet.