Welche Schlangenarten es in NRW gibt – und wie man sie erkennt

Unter anderem die Ringelnatter ist in NRW heimisch. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Ringelnatter, Schlingnatter und Kreuzotter: In NRW gibt es einige Schlangenarten. Doch wie erkannt man sie – und was muss man wissen?

Köln – Immer wieder kommt es vor, dass Einsatzkräfte von Polizei oder Feuerwehr zu Einsätzen ausrücken, um Schlangen einzufangen. Nicht immer handelt es sich dabei um ausgebüxte Schlangen. Verschiedene Schlangenarten sind heimisch in NRW. Dazu gehören Ringelnatter, Schlingnatter und Kreuzotter. Die ungiftige Ringelnatter ist dabei die häufigste Schlangenart in NRW. Die scheuen Tiere leben nicht nur an Land, sondern auch im Wasser. Die Weibchen der Ringelnatter können bis zu 1,30 Meter lang werden.

24RHEIN zeigt im Überblick, wie man die verschiedenen Schlangenarten in NRW erkennt.