Welche Spinnenarten es in NRW gibt – und welche giftig sind

Von: Mick Oberbusch

Etliczhe Spinnenarten, unter anderem auch die Zebraspringspinne (Foto), sind in NRW anzutreffen. © Zoonar/Imago

In NRW leben zahlreiche Spinnenarten. Jetzt im Herbst kommen die Tiere vermehrt in die Wohnungen. Woran man sie erkennt, und welche giftig sind.

Köln – Sie sind nützlich, fressen lästige Insekten und bauen faszinierende Netze – dennoch sind Spinnen für viele Menschen keine Tiere, die beim Anblick Freudensprünge auslösen. Doch müssen auch Spinnenverächter sich in Deutschland und Nordrhein-Westfalen damit abfinden, dass die achtbeinigen Tierchen es sich in Wohnungen und Kellern gemütlich machen – gerade jetzt im Herbst. Doch wie erkennt man die verschiedenen Spinnenarten, die es in NRW gibt? Harmlos sind die allermeisten der Krabbeltiere, manche sind aber giftig, ihr Biss kann zumindest unangenehm sein.

24RHEIN mit einem Überblick, welche Spinnen in NRW leben – und wie man sie voneinander unterscheiden kann.