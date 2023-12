Welches Fortbewegungsmittel für einen Milliardär aus Baden-Württemberg unverzichtbar ist

Von: Julian Baumann

Was für die einen das Auto ist, ist für Milliardär Hans-Peter Wild ein anderes, deutlich kostspieligeres Fortbewegungsmittel. © Federico Pestellini via www.imago-images.de

Viele Menschen halten das eigene Auto für unverzichtbar, ein Milliardär aus Baden-Württemberg kommt dagegen nicht ohne ein Fortbewegungsmittel aus, das sich die meisten nicht leisten können.

Heidelberg - Eine Studie hatte vor einigen Monaten ergeben, dass das Auto für die Mehrzahl der Deutschen nach wie vor unverzichtbar ist. Der in Baden-Württemberg geborene und in der Schweiz wirkende Milliardär Hans-Peter Wild sieht dagegen ein anderes Fortbewegungsmittel als unverzichtbar, ohne das man seiner Meinung nach viele Sachen überhaupt nicht machen könne, wie er in einer ZDF-Dokumentation erklärte. Bei BW24 lesen Sie mehr darüber, welches Fortbewegungsmittel Milliardär Hans-Peter Wild als unverzichtbar bezeichnet und wie das Lebensmotto des Capri-Sun-Besitzers lautet.

In der Welt der reichen Unternehmer sind protzige Autos keine Seltenheit. Trigema-Chef Wolfgang Grupp hatte allerdings erklärt, sich nur das Nötigste zu kaufen, beispielsweise seinen Hubschrauber.