Der größte Adventskalender der Welt steht in Baden-Württemberg

Von: Dominik Grill

Drucken Teilen

Jedes Jahr versüßen Adventskalender die Wartezeit auf das Weihnachtsfest. Ein ganz besonderes Exemplar befindet sich in Baden-Württemberg.

Gengenbach - Seit jeher prägen Vorfreude und Neugier die Adventszeit. Dazu trägt selbstverständlich auch die alljährliche Tradition des Adventskalenders bei. Jung und Alt freuen sich über Schokopralinen, Stricksocken und Spielzeugautos, die sich hinter den Türchen verbergen. In ganz anderen Dimensionen ist der Ort Gengenbach nördlich von Freiburg in Baden-Württemberg unterwegs. Türen werden hier keine geöffnet, dafür sind es die 24 Fenster des örtlichen Rathauses, die allabendlich ihre Geheimnisse offenbaren und das historische Gebäude zum größten „Adventskalenderhaus“ der Welt verwandeln.

Andy Warhol und Marc Chagall versteckten sich bereits hinter den Fenstern des Adventskalenders

Das Rathaus wurde um 1780 errichtet und liegt inmitten der urigen Altstadt Gengenbachs mit ihren Fachwerkhäusern und schmalen Kopfsteinpflastergassen, die sich auch vor den schönsten Altstädten im Ländle nicht verstecken muss. Wenn dann noch die herrlichen Düfte der Weihnachtsmarktbuden in der Luft liegen, die den Marktplatz säumen, ist die Kulisse für dieses Adventsritual perfekt. Doch all die urige Beschaulichkeit sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass jedes Jahr für einige Wochen weltberühmte Kunst zu Gast im 11.000-Seelen-Ort Gengenbach ist. Die Werke so klangvoller Namen wie Andy Warhol und Marc Chagall gaben sich bereits ein Stelldichein an der Rathausfassade.

In Gengenbach im Schwarzwald befindet sich das größte „Adventskalenderhaus“ der Welt. © Picture Alliance/Rolf Haid

In diesem Jahr werden die blumig-paradiesischen Werke von Olaf Hajek präsentiert, der als einer der renommiertesten deutschen Illustratoren der Gegenwart gilt. Sein unnachahmlicher, vielfach ausgezeichneter Stil erinnert an grüne Wiesen voller Blumen und Sträucher, die in der kalten Jahreszeit den ein oder anderen Besucher in wärmere Gefilde entführen. Bei wem frierend auf dem Rathausplatz keine Sommergefühle aufkommen, der kann im Museum „Haus Löwenberg“, das eine korrespondierende Ausstellung des Künstlers präsentiert, von wärmeren Tagen träumen.

Der größte Adventskalender der Welt steht seit mehr als 20 Jahren im Schwarzwald

Der größte Adventskalender der Welt blickt auf eine über 20-jährige Tradition zurück und ist nicht nur für Gengenbacher kaum noch wegzudenken: Jedes Jahr lockt das Spektakel rund 120.000 Menschen an, die dem allabendlichen „Fensteröffnungsritual“ entgegenfiebern. Ab dem 30. November öffnet sich jeden Tag um 18 Uhr ein Fenster, bis das Rathaus am 24. Dezember in all seiner Pracht erstrahlt. Wer es gar nicht abwarten kann, der wird vom Rahmenprogramm auf der Bühne vor dem Rathaus unterhalten, das täglich um 17 Uhr beziehungsweise 15 Uhr (an Wochenenden) beginnt.

Zeitgleich mit dem Adventskalender beginnt der Gengenbacher Weihnachtsmarkt, der mit seinen zahlreichen Buden dieses einzigartige Erlebnis ergänzt und die Altstadt zu einem zauberhaften Wintertraum macht. Wer für die diesjährige Weihnachtsmarkt-Tournee noch nach weiterer Inspiration sucht, könnte in dieser Liste der schönsten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg fündig werden.