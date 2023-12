Weltkriegs-Bunker in NRW wird zum nachhaltigen Wohnprojekt

Von: Eva Burghardt

Der Weltkriegsbunker an der Mont-Cenis-Straße in Herne wurde zu einem Wohnhaus mit eigenem Restaurant umgebaut. (IDZRNRW-Montage) © Vladimir Wegener/Funke Foto Services/imago & Andre Hirtz/Funke Foto Services/imago

In Herne blüht neues Leben in den dicken Wänden eines alten Bunkers. Dort leben Menschen nach einem nachhaltigen Wohnkonzept zusammen.

Herne – In der Mont-Cenis-Straße in Herne (NRW) steht ein alter Bunker. Im Zweiten Weltkrieg suchten die Menschen dort Schutz vor den Bomben. Viele Jahre stand der Bunker nach dem Krieg leer. Heute leben zwischen den zwei Meter dicken Wänden Menschen in einer besonderen Gemeinschaft, einem sogenannten „We-House“ zusammen. Dieses Wohnkonzept, das auf gemeinschaftlich nutzbarem Wohnraum und Nachhaltigkeit setzt, wurde bereits in mehreren deutschen Städten umgesetzt. Was das nachhaltige Konzept so besonders macht und wie der Bunker zu einem Wohnprojekt wurde, berichtet wa.de.