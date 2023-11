Rückgang der Studierendenzahlen: Hamburg und Deutschland im Trend

Von: Adriano D'Adamo

Die Studierendenzahlen in Deutschland und Hamburg gehen zurück. Aber nicht alle Hochschulen und Universitäten sind gleich betroffen.

Hamburg – Laut dem Statistischen Bundesamt verzeichnen die Universitäten und Fachhochschulen in Hamburg einen stetigen Rückgang der Studierendenzahlen. Zum Wintersemester 2023/24 waren in der Hansestadt 116.872 Studierende eingeschrieben, wie das Bundesamt am Dienstag bekannt gab. Im Vergleich zum vorherigen Wintersemester, in dem noch 119.425 Studierende gezählt wurden, entspricht dies einem Rückgang von 2,1 Prozent.

Fast drei Millionen Studierende: Rückgang von 1,7 Prozent

Auch deutschlandweit lässt sich ein ähnlicher Trend beobachten. Nach vorläufigen Daten sind derzeit etwa 2.871.500 Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Dies stellt einen Rückgang von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Wintersemester dar, in dem rund 2.920.300 Studierende eingeschrieben waren.

Interessanterweise zeigt sich laut Statistischem Bundesamt ein Unterschied zwischen Universitäten und Fachhochschulen. An Universitäten ist ein Rückgang von 2,4 Prozent zu verzeichnen, während Fachhochschulen nur einen Rückgang von 0,5 Prozent aufweisen.

Trotz des allgemeinen Rückgangs der Studierendenzahlen steigt die Anzahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Deutschland. Die Zahl der Erstsemester an Hochschulen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent erhöht. Im Studienjahr 2023 haben 479.300 Menschen ihr Studium aufgenommen, was 5600 Menschen mehr sind als im Jahr 2022.

Corona und Studium: Entwicklung wurde durch die Pandemie verstärkt

Vor 2021 hatte sich die Zahl der Erstsemester über einen Zeitraum von vier Jahren verringert. Dies war hauptsächlich auf einen Rückgang der Zahl junger Menschen in den relevanten Altersgruppen zurückzuführen, so die Statistiker. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch verstärkt, da weniger Ausländer zum Studium nach Deutschland gekommen sind.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Erstsemester jedoch wieder an. Laut dem Statistischen Bundesamt war dies auf eine Zunahme ausländischer Studierender zurückzuführen, die zum Studienbeginn nach Deutschland kamen. Ob der Anstieg im aktuellen Studienjahr auf einen Zuzug von Erstsemestern aus dem Ausland zurückzuführen ist, lässt sich anhand der vorläufigen Daten jedoch nicht feststellen. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.