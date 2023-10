Kein Winter-Wetter am Wochenende – Experten halten Schnee für „abgeblasen“

Von: Tobias Becker

Der erwartete Schneefall am Samstag ist erstmal abgesagt, denn Wettermodelle rudern stark zurück. Lesen Sie hier, was vom Winter-Wetter am Wochenende übrig bleibt:

Schnee sollte kommen. In Deutschland, in Baden-Württemberg, auch in tieferen Lagen war es wohl möglich. Doch Wetter-Prognosen über mehrere Tage sind nicht immer sicher. Auch das letzte Wettermodelle ist nun gekippt. Experten erklären den erwarteten Wintereinbruch für „abgeblasen“.

echo24.de erklärt, was vom Winter-Wetter am Wochenende übrig bleibt.

Der Winter 2023/24 soll etwas zu warm ausfallen. Doch auch dabei gab es bereits eine Korrektur: Statt zwei Grad zu warm, sollen es nur noch 0,5 bis 1 Grad mehr als im Klimamittel der letzten Jahre werden. Langfristige Prognosen sind beim Wetter eher als Tendenz zu bewerten. (tobi)