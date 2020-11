Wetter: „Kaltluftkrater“ liefert extremen Temperatursturz - eisige Kälte um Gefrierpunkt folgen

Der November sorgt in Deutschland und Stuttgart für wechselhaftes Wetter. Das Wochenende bringt im Süden zwar Sonne, nächste Woche folgt dann aber ein Temperatursturz.

Stuttgart - Der November in Deutschland und Stuttgart war bisher eher mild und deutlich zu trocken. Niederschlag hatte Seltenheitswert und war wenn nur von kurzer Dauer. Am kommenden Wochenende könnte der ungewöhnliche Monat allerdings ein Ende haben, es bahnt sich ein Wechsel an.

Wie BW24* berichtet, bringt ein „Kaltluftkrater“ beim Wetter einen extremen Temperatursturz. Das Ergebnis ist eisige Kälte um den Gefrierpunkt.

Auch das Wetter in Stuttgart wird zu Beginn der kommenden Woche deutlich kühler. Zuletzt brachte der November erstaunlich milde Temperaturen (BW24* berichtete). (*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)