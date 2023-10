Bis zu 29 Grad: Sommer dreht in Bayern nochmal richtig auf – „Ungewöhnlich“

Bis zu 29 Grad in Bayern - und das Mitte Oktober. Ein Meteorologe vom DWD gibt einen Ausblick auf die nächsten Tage im Freistaat.

München – Auf die Menschen in Bayern kommen mal wieder sonnige und warme Tage zu – gegen Ende der Woche soll es dann aber kälter werden.

Sommer dreht in Bayern nochmal auf – Bis zu 29 Grad

Der Mittwoch, 11. Oktober, zeigt sich mit bis zu 27 Grad noch „ungewöhnlich warm“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Den Freistaat erwartet viel Sonne. Am Donnerstag wird dann in Nordbayern starke Bewölkung erwartet, teilweise kommt leichter Regen hinzu. Weiter südlich soll es sonnig bleiben. Auch am Freitag wird nach einem wolkigen Start zunehmend sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 29 Grad.

Stadt Wetter am Mittwoch Wetter am Donnerstag Wetter am Freitag München 25 Grad 24 Grad 26 Grad Nürnberg 25 Grad 20 Grad 23 Grad Augsburg 24 Grad 23 Grad 25 Grad Regensburg 24 Grad 22 Grad 23 Grad Ingolstadt 24 Grad 22 Grad 25 Grad

Wetter in Bayern: Kaltfront folgt auf Sommer-Comeback

Nach diesen sommerlichen Temperaturen nähert sich dann jedoch eine Kaltfront, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Diese könnte schon am Samstag für Regen nördlich der Donau sorgen. Am Sonntag werden dann spürbar niedrigere Temperaturen vorhergesagt. (kam)

