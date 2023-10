Ostseeküste droht schwere Sturmflut: Dänische Polizei evakuiert Küste – Pegelstände bereits gestiegen

Von: Robin Dittrich

In den kommenden Tagen muss mit Dauerniederschlägen im Norden gerechnet werden. Für die Ostseeküste wird eine schwere Sturmflut erwartet, bereits jetzt steigen die Pegelstände.

Update vom 20. Oktober, 6.45 Uhr: Wie der Deutsche Wetterdienst in seinem aktuellen Warnlagenbericht am Freitagmorgen berichtet, muss heute vor allem an den Küsten mit Oststurm gerechnet werden. Der Höhepunkt werde am Nachmittag und am Abend mit orkanartigen Böen erwartet. In der Folge rechnet der DWD in den „auflandigen Gebieten der Ostsee“ mit einer schweren Sturmflut. Bereits im Laufe des Freitags müsse zudem mit Dauerniederschlägen in Teilen des Nordens gerechnet werden, diese können laut DWD bis Samstagfrüh anhalten.

Auf seiner Homepage warnt zudem das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bis Samstag vor einer schweren Sturmflut an der deutschen Ostseeküste. Demnach werde an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein eine schwere Sturmflut mit Wasserständen höher als 1,5 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Wie das BSH weiter informiert, kann diese Sturmflut bis zu 48 Stunden andauern. „In der Flensburger Förde steigen die Wasserstände sogar bis zu 2 Meter über den mittleren Wasserstand. Dort wird voraussichtlich der höchste Wasserstand seit über 100 Jahren eintreten. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Wasserstände bis zu 1,5 Metern über dem mittleren Wasserstand“, so das BSH in seiner Warnung weiter.

Wetter in Deutschland: Sturmflut an Ostseeküste befürchtet - Pegelstände vielerorts bereits gestiegen

Update vom 19. Oktober, 19.44 Uhr: An Deutschlands Küsten wird es ungemütlich. Die Pegelstände sind vielerorts bereits gestiegen. Das Umweltministerium in Kiel warnte vor einer Sturmflut. „Ab heute bis in die Nacht auf Sonnabend ist mit einer schweren Sturmflut an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste zu rechnen“, teilte das Ministerium mit. Bis zu 40 Stunden könnte das Unwetter andauern – deutlich länger als bisherige Extremwettereignisse.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen in Kiel-Schiksee einen Strandkorb vor den Flutwellen der Ostsee zu sichern. © Axel Heimken/dpa

Angesichts dessen wird Menschen in Küstennähe geraten, gefährdete Gebiete notfalls zu verlassen. Zudem sollte im schlimmsten Fall der Strom abgeschaltet werden, denn in überfluteten Gebäuden bestehe die Gefahr von Stromschlägen. „Ich appelliere auch an alle an der Ostseeküste lebenden Menschen, sich gut zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen“, betonte Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt. Besonders gefährdet ist dem Ministerium zufolge die Stadt Flensburg.

Derweil bleibt der Hansa-Park in Sierksdorf direkt an der Ostsee am Freitag geschlossen. „Wir machen das aus Sicherheitsgründen“, zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland die Betreiber des Freizeitparks.

Update vom 19. Oktober, 18 Uhr: Viele Städte an der Ostseeküste sind aufgrund der vorhergesagten Sturmflut in erhöhter Wachbereitschaft. Die Pegelstände sind derweil entlang der Küstenlinie wie erwartet gestiegen. Erste Ufer sind dabei übertreten.

Sturmflut an der Ostsee: Erste Reedereien stellen Betrieb ein

Die Wasserschutzpolizei mahnte Freizeitskipper, ihre Boote ausreichend zu sichern. Erste Reedereien stellen auf den ersten Linien am Donnerstag und am Freitag ihren Betrieb ein, darunter die Linie Rostock-Gedser der Fährreederei Scandlines und auch die Reederei Hiddensee. Wie die Wasserschutzpolizei zudem mitgeteilt hatte, hätten sich in Stahlbrode und Strelasund aufgrund von Sturm und Hochwasser mehrere Sportboote von ihrem Liegeplatz gelöst und dabei weitere Boote beschädigt, die von der Feuerwehr daraufhin gesichert wurden.

Umwelt-Minister Till Backhaus von der SPD warnte darüber hinaus Strandgäste und Spaziergänger angesichts der kommenden Sturmflut davor, die Gefahren nicht zu unterschätzen. „Besonders an der Außenküste gibt es viele aktive Steilküstenabschnitte. Es besteht immer die Gefahr von Kliffabbrüchen und Hangrutschungen“, so Backhaus. „Diese erhöht sich durch Sturmfluten stark, da es zur Unterspülung des Hangfußes kommen kann, wodurch das Kliff instabil wird.“

Sturmflut an der Ostsee droht: Urlauber sollen Küstengebiete verlassen

Update vom 19. Oktober, 13.30 Uhr: Noch düsterer als in Deutschland sind die Wettervorhersagen für die Ostseeküste in Dänemark. Die dänische Polizei forderte alle Anwohner und Urlauber dazu auf, das Küstengebiet bis spätestens am Freitagmorgen zu verlassen. Besonders stark von der bevorstehenden Sturmflut sollen auch die beliebten Urlaubsgegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen sein. Ebenso stark betroffen sind die Förde von Haderslev, Aabenraa und Flensburg.

Der Wasserstand wird laut des dänischen meteorologischen Instituts (DMI) noch höher sein als in Deutschland. Zwischen Freitagmorgen und Samstagmittag könnte dieser bis zu 2,4 Meter über den Normalwert ansteigen. Die Folge sind Überschwemmungen in den genannten Küstenabschnitten. Dazu kann es auch an der schwedischen Südküste kommen. Dort könnten die Überschwemmungen sogar für Einschränkungen im Zug- und Straßenverkehr führen, meldete die schwedische Nachrichtenagentur TT.

Sturmflut an der Ostsee erwartet: Ungemütliche Tage stehen an Deutschlands Küsten bevor

Erstmeldung vom 19. Oktober, 12.40 Uhr: Bremen – Am Donnerstagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor stürmischen Böen mit 65 Kilometern pro Stunde an der Ostseeküste. Auf Helgoland im Kreis Pinneberg sollen es sogar 80 km/h sein. Tief „Viktor“ bringt auch eine Sturmflut mit sich. Der DWD warnt vor Hochwasser.

Tief „Viktor“ breitet sich in ganz Deutschland aus und sorgt für regnerisches Wetter, das von Südwesten her aufzieht. Verschont werden lediglich der Alpenrand sowie einige Gebiete nordöstlich der Elbe. Regen ist jedoch nicht das einzige, auf das sich Menschen in Deutschland einstellen müssen.

Der DWD schreibt, dass es bis Samstagmorgen Dauerregen mit wechselnder Intensität geben wird. Mengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in 12 Stunden sind mehr als wahrscheinlich. Vor allem im Norden wird es außerdem stürmisch. Schon Donnerstag zieht Wind auf, am Freitag sind orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h an der schleswig-holsteinischen Ostsee möglich. Nachdem zunächst noch Schnee vorhergesagt war, wird es also eher stürmisch und nass.

Hochwasser bis zu zwei Meter: Deutscher Wetterdienst warnt vor einer Sturmflut an der Ostsee

Auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte aufgrund der starken Böen vor der Gefahr einer Sturmflut an der deutschen Ostseeküste. Bereits am Mittwochabend wurde westlich von Rügen ein Wasserstand von bis zu 60 Zentimetern über dem mittleren Wasserstand erwartet. Am Donnerstag soll dieser an der Küste bis zu 90 Zentimeter ansteigen. An den Küsten Schleswig-Holsteins gibt es deshalb eine Hochwasserwarnung. Laut DWD werden die höchsten Pegelstände in Flensburg erwartet, dort können sie auf bis zu zwei Meter am Samstag ansteigen.

Flensburg soll demnach am stärksten von der Sturmflut betroffen sein. Als es im Jahr 2019 das letzte Mal dazu kam, wurden Pegelstände von nur 1,68 Meter über mittlerem Hochwasser gemessen. Auch in Lübeck wurde eindringlich vor Hochwasser gewarnt. Bereits am Donnerstagmorgen meldete die Warnapp Nina einen Pegel von 1,50 Metern über Normalnull. Am Freitag soll auch dort der Pegel laut DWD auf 1,80 Meter ansteigen.

Nachdem es in den letzten Tagen deutlich abgekühlt war, soll in den nächsten Tagen wieder mildere Luft nach Deutschland fließen. Bis zu 15 Grad Celsius betragen die Temperaturen in der kommenden Woche. Auch Nachtfröste wie am Mittwoch sind erst einmal nicht mehr zu erwarten. DWD-Meteorologe Felix Dietzsch empfiehlt dennoch, „die Eiskratzer im Auto wieder griffbereit zu haben.“ (rd mit dpa)