Wetter: Kälteeinbruch kommt! DWD spricht Warnung für mehrere Regionen aus - Autofahrer müssen aufpassen

Deutschland startete noch einmal in ein sonniges Herbstwochenende. Doch die Temperaturen fallen - im Süden sogar extrem. Es gelten Wetter-Warnungen. Der News-Ticker.

Wetter in Deutschland* : Am Wochenende wird es im Süden der Bundesrepublik zunächst noch einmal sonnig und mild (siehe Erstmeldung vom 13. November).

: Am wird es im Süden der Bundesrepublik zunächst noch einmal und (siehe Erstmeldung vom 13. November). Am Laufe des Samstags (14. November) wird es im Süden Deutschlands allerdings frostig.

Der Deutsche Wetterdienst spricht für einige Gebiete eine Warnung aus (siehe Update vom 14. November, 14.45 Uhr).

Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

Update vom 14. November, 14.45 Uhr: Aktuell zeigt sich der Herbst in Deutschland größtenteils noch von seiner sonnigen Seite. Dass es mit den warmen Temperaturen allerdings bald vorbei sein könnte, zeigt nun eine Meldung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Teilen Bayerns warnt der Wetterdienst vor Frost. Am Samstag (14. November) soll es ab etwa 21 Uhr eisig werden. „Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt leichter Frost um -1 °C auf. In Bodennähe wird leichter Frost bis -3 °C erwartet“, heißt es in der Warnung der Stufe 1, die für Oberbayern sowie die Regionen rund um Passau, Deggendorf und Cham gilt.

Eine Wetter-Warnung der Stufe 2 wurde außerdem rund um eine Stadt im Harz herausgegeben. Im Gebiet um Wernigerode in Sachsen-Anhalt werden Sturmböen erwartet. Die Warnung gilt sowohl am Samstag (14. November) als auch am Sonntag (15. November). „Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf“, heißt es in der DWD-Meldung.

+ Wetter-Warnungen für Deutschland: Frost in Bayern, Sturmböen in einer Region in Sachsen-Anhalt. © Screenshot DWD

Wetter: „Maskierte Kaltfront“ trifft Deutschland - dahinter steckt verblüffender Effekt

Erstmeldung vom 13. November:

München - In der Coronavirus-Pandemie* wird der Gang an die frische Luft zu einem echten Segen. Und: Dieses Wochenende (14.11./15.11.) lädt im Süden der Republik hervorragend dazu ein. Laut dem Portal wetter.com wird es sonnig und mild. Zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen an der Grenze zu Österreich mit Temperaturen um die 14 Grad am Nachmittag und durchgehendem Sonnenschein.

In Meersburg am Bodensee ist es nicht minder sonnig, die Temperaturen klettern hier nochmal auf bis zu 12 Grad. Warum es so mild wird? Dahinter steckt laut Wetterexperten eine „maskierte Kaltfront“. Ganz vereinfacht formuliert: Speziell in dieser Jahreszeit kann es hinter einer Kältewelle auch mal wieder wärmer werden. „Normalerweise wird es, wenn eine Kaltfront durchzieht deutliche kälter“, erklärt Meteorologe Bernd Madlener von wetter.com. „Doch zu dieser Jahreszeit gibt es Situationen, da wird es hinter einer Kaltfront wärmer.“ Diesen Effekt bekommen wir am Wochenende zu spüren.

Wetter in Deutschland: Die Temperaturen fallen - es bleibt aber sonnig

In München ist es ebenfalls sonnig bei 12 bis 14 Grad. Ein Herbstspaziergang an der Isar ist also drin, um dem Corona*-Blues zu entfliehen, freilich mit dem gebotenen Abstand. Im Norden, zum Beispiel in Hamburg ist es dagegen bedeckt und wolkig - die Höchstwerte liegen aber auch hier bei 15 Grad.

Zum Wochenanfang wird es an der Nordsee und auch im Süden vereinzelt (teils stark) windig. Die Temperaturen fallen bis zum darauffolgenden Wochenende - im Norden bis zu 7 Grad. In München wird es dann bis zu 6 Grad kalt, in Garmisch-Partenkirchen sogar bis zu 2 Grad.

Wetter in Deutschland: Temperaturen konstant um die 6 Grad

Die ganze Woche bleibt es weitgehend trocken, Regenschauer sind nur vereinzelt im südlichen Baden-Württemberg zu erwarten. Der 16-Tage-Trend zeigt stagnierende Temperaturen um die 6, 7 Grad - immer wieder kommt dabei die Sonne raus. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks