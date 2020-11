Wetter: „Maskierte Kaltfront“ trifft Deutschland - dahinter steckt verblüffender Effekt

Deutschland erlebt nochmal ein sonniges und mildes Wochenende, bevor die Temperaturen von Süden bis Norden fallen. In Bayern wird es richtig frisch. Der News-Ticker.

Wetter in Deutschland* : Am Wochenende wird es im Süden der Bundesrepublik nochmal sonnig und mild .

: Am wird es im Süden der Bundesrepublik nochmal und . Im Verlauf der Woche flachen die Temperaturen ab bei teils starkem Wind* - in Bayern wird es dann richtig kalt.

ab bei teils starkem - in wird es dann richtig kalt. Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

München - In der Coronavirus-Pandemie* wird der Gang an die frische Luft zu einem echten Segen. Und: Dieses Wochenende (14.11./15.11.) lädt im Süden der Republik hervorragend dazu ein. Laut dem Portal wetter.com wird es sonnig und mild. Zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen an der Grenze zu Österreich mit Temperaturen um die 14 Grad am Nachmittag und durchgehendem Sonnenschein.

In Meersburg am Bodensee ist es nicht minder sonnig, die Temperaturen klettern hier nochmal auf bis zu 12 Grad. Warum es so mild wird? Dahinter steckt laut Wetterexperten eine „maskierte Kaltfront“. Ganz vereinfacht formuliert: Speziell in dieser Jahreszeit kann es hinter einer Kältewelle auch mal wieder wärmer werden. „Normalerweise wird es, wenn eine Kaltfront durchzieht deutliche kälter“, erklärt Meteorologe Bernd Madlener von wetter.com. „Doch zu dieser Jahreszeit gibt es Situationen, da wird es hinter einer Kaltfront wärmer.“ Diesen Effekt bekommen wir am Wochenende zu spüren.

Wetter in Deutschland: Die Temperaturen fallen - es bleibt aber sonnig

In München ist es ebenfalls sonnig bei 12 bis 14 Grad. Ein Herbstspaziergang an der Isar ist also drin, um dem Corona*-Blues zu entfliehen, freilich mit dem gebotenen Abstand. Im Norden, zum Beispiel in Hamburg ist es dagegen bedeckt und wolkig - die Höchstwerte liegen aber auch hier bei 15 Grad.

Zum Wochenanfang wird es an der Nordsee und auch im Süden vereinzelt (teils stark) windig. Die Temperaturen fallen bis zum darauffolgenden Wochenende - im Norden bis zu 7 Grad. In München wird es dann bis zu 6 Grad kalt, in Garmisch-Partenkirchen sogar bis zu 2 Grad.

Wetter in Deutschland: Temperaturen konstant um die 6 Grad

Die ganze Woche bleibt es weitgehend trocken, Regenschauer sind nur vereinzelt im südlichen Baden-Württemberg zu erwarten. Der 16-Tage-Trend zeigt stagnierende Temperaturen um die 6, 7 Grad - immer wieder kommt dabei die Sonne raus. (pm) *Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks