Wetter in Deutschland: Ungewöhnlich starke Sturmböen - Herbst-Phänomen schlägt zu - „für diese Jahreszeit ...“

Das Wetter in Deutschland erlebt gerade eine radikale Wende. Nach der extremen Hitze folgt nun der Umschwung. Sogar der erste Herbststurm zieht über Deutschland.

In der vergangenen Woche gab der Sommer in Sachen Temperaturen noch einmal richtig Gas.

Doch jetzt folgt der radikale Wetter*-Umschwung.

In den kommenden Tagen hält der Herbst Einzug.

Update vom 24. August 2020: Ein bis zwei Tage länger kann sich der Süden noch über ein kleines bisschen Sommer-Wärme freuen. Dann nimmt der Hitze Sommer 2020 auch hier langsam ein Ende. Doch von langsam kann nicht die Rede sein: Windböen von über 65 km/h und >90 km/h Geschwindigkeit hält „Kachelmann-Wetter“ für wahrscheinlich.

Auch der Deutsche Wetterdienst bestätigt: langanhaltender Starkregen sei zwar doch unwahrscheinlich, ab Mittwoch werden aber ungewöhnliche starke Sturmböen in Deutschland erwartet. Vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands könnte es ungemütlich werden, hier ziehen Gewitter aus Osten und Südosten. Der Deutsche Wetterdienst warnt ausdrücklich vor umstürzenden Bäumen und herumfliegenden Ästen. Durch die vorangehende Trockenheit sind viele Bäume ausgetrocknet und besonders anfällig. Orkanböen in dieser Stärke sind „für diese Jahreszeit nicht typisch“, betont auch Kachelmann Wetter.

Wahrscheinlichkeiten für Windböen >65 km/h und >90 km/h am Mittwoch um 14 Uhr. Man sieht, dass z. B. in NRW damit 70-80 km/h recht wahrscheinlich sind.



Diese Karten und mehr für alle Termine mit Abo+Zusatzfeatures: https://t.co/tPoPjhornC #Sturm /FR pic.twitter.com/0iomF6aCfX — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 23, 2020

Deutschland-Wetter: Herbst-Einbruch nach der Hitze-Keule

Erstmeldung vom 23. August: München - In der letzten Woche bekam Deutschland in Sachen Wetter noch einmal die volle Sommer-Keule ab. Vor allem der Freitag hatte es in sich: Weit über 30 Grad wurden an verschiedenen Orten gemessen. Besonders heftig war die Hitze, da es auch nachts vergleichsweise wenig abkühlte. Doch dann kam die brutale Wetter-Wende.

Nach dem Hitze-Hoch folgte direkt der Temperatur-Einbruch. Um bis zu 15 Grad fielen die Temperaturen. Am Sonntag ist die Hitzeluft schon einmal vertrieben und es herrschen nur noch Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad vor. Ist der Sommer nun vorbei? In der nächsten Woche scheint sich zumindest schon einmal der Spätsommer durchzusetzen.

In den nächsten Tagen halten teils stürmischer Wind und Regen Einzug, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. „Die Hitze der letzten Tage und gefühlt Wochen hat nun ein Ende“, erklärte der DWD. Am Montag sei es vom Norden bis zur Mitte oft stärker bewölkt mit Schauern, im Norden könne es auch kurze Gewitter geben. Im Süden rechnet der DWD dagegen mit längeren sonnigen Abschnitten und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden 18 bis 21 Grad, sonst 20 bis 24 Grad, dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen.

Die große Hitze ist vorbei und wir nähern uns der Westwetterlage, also windig, relativ kühl und feucht. Heute schonmal ein kleiner Vorgeschmack für den Norden und Teile der Mitte, nächste Woche "erwischt" es dann alle. Schönen Sonntag. https://t.co/YyavIu81Zw /V pic.twitter.com/DIXVJOa5rp — DWD (@DWD_presse) August 23, 2020

Auch am Dienstag bleibe das Wetter im Süden länger sonnig und trocken, im restlichen Land ziehen von Westen her dichte Wolken und Regen heran, der am Abend den Nordosten erreicht. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 28 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Dazu weht im Westen ein auffrischender Wind, an der Nordsee werden Windböen erwartet.

Wetter-Prognose: Erster Herbststurm trifft Deutschland

Richtig ungemütlich wird das Wetter in Deutschland dann aber erst am Mittwoch. Dann fegt nach Angaben des Portals wetter.de der erste Herbststurm über Deutschland. Genauer gesagt bewegt dieser sich von den britischen Inseln in Richtung Dänemark, doch auch in Deutschland bekommen wir den Sturm* zu spüren. Selbst im Flachland muss am Mittwoch mit stürmischen Böen gerechnet werden. An der Küste und in den Bergen kann es sogar zu Orkanböen* bei Geschwindigkeiten um die 120 km/h kommen.

Auch der DWD bestätigt diese Aussichten für das kommende Wetter in Deutschland. Demnach bleibt es am Mittwoch im Norden stark bewölkt mit schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern. An der Nordsee soll es bei Höchstwerten von 23 Grad teils kräftig regnen. Im Süden bleibt es, wie in den Tagen zuvor, bei Temperaturen bis 27 Grad etwas freundlicher. Hier weht ein frischer Wind aus West bis Nordwest. (rjs) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Nicolas Maeterlinck/dpa/picture alliance