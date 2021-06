Experte prophezeit „explosive Wetterlage“ mit Gewittern und Überflutungen

Die Temperaturen in Deutschland und Stuttgart bleiben weiterhin sommerlich. In den kommenden Tagen stehen jedoch schwere Gewitter mit starken Regenfällen bevor.

Stuttgart - Die Menschen in Deutschland mussten dieses Jahr lange auf angenehme Temperaturen warten. Traditionell überzeugt der Frühling eigentlich nicht mit Rekordhitze, aber dieses Jahr war er so kalt wie lange nicht mehr und brachte zudem noch viel Niederschlag. Ende Mai kam jedoch die Wende und die Temperaturen werden auch weiterhin konstant sommerlich hoch bleiben. Allerdings wird sich die Sonne in den nächsten Tagen vielerorts vorerst verabschieden. Wie BW24* berichtet, warnt ein Experte vor einer „explosiven Wetterlage“ mit Gewittern und Überflutungen.

Die Unwetter sorgen auch für Niederschlag in Stuttgart. Allerdings bleiben auch in der Landeshauptstadt die Temperaturen hoch (BW24* berichtete).