„Schlimmste Dürre seit 250 Jahren“: Droht 2021 beim Wetter in Deutschland erneut ein Dürre-Sommer?

Seit Frühjahr 2018 befindet sich das Wetter in Deutschland in einer extremen Dürre-Periode. Experten warnen, dass es sich um die schlimmste Trockenheit seit knapp 250 Jahren handelt.

Stuttgart - Das Jahr 2020 war geprägt von extremen Wetter-Ereignissen. Auch aktuell befinden wir uns in Stuttgart und Deutschland in einer klimatischen Ausnahmesituation. Der November sorgt für ungewöhnlich hohe Temperaturen in dieser Jahreszeit - auch ist es wieder einmal viel zu trocken.

Wie BW24* berichtet, befindet sich Deutschland in der „schlimmsten Dürre seit 250 Jahren“ .

Mit einer „Schockprognose" warnte ein Experte bereits (BW24* berichtete) vor den extremen Verhältnissen beim Wetter in Deutschland.