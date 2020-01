Wetter: Ungemütliche Winter-Kehrtwende - Eisregen und Sturmböen ziehen über Deutschland

Das Wetter in Deutschland steht vor einer absoluten Kehrtwende. In einigen Teilen herrscht die Gefahr von Eisregen.

Die klaren Wintertage in Deutschland sind vorerst gezählt.

Das Wetter in Deutschland verändert sich in den kommenden Tagen drastisch.

Neben Sturmböen ist vereinzelt Eisregen möglich.

Update vom 26. Januar, 9.15 Uhr: Die kommenden Tage könnte trübes, teils stürmisches Wetter in Deutschland Einzug erhalten - fest steht: Es wird ungemütlich (siehe unten). Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den morgigen Montag sagt so im Nordwesten im Tagesverlauf den Übergang zu Schauerwetter über. Im Alpenvorland bleibt es überwiegend trocken.

Doch auch in der Nacht zum Dienstag setzen sich Regen und Schauer fort, es bleibt bedeckt. Im Südosten sowie an den Alpen (vor allem in ungünstigen Tallagen) warnt der DWD anfangs, da gefrierender Regen möglich ist - auch bekannt unter dem Begriff Eisregen. Dabei friert Regen in kurzer Zeit am Boden, wodurch es äußerst glatt werden kann.

Zudem nimmt der Südwestwind im Süden von Deutschland weiter zu - „mit teils steifen bis stürmischen Böen, im Südwesten auch Sturmböen, in Kammlagen der Berge schwere Sturmböen oder einzelne orkanartige Böen“, so der DWD. Mäßiger Südwestwind herrscht hingegen im Norden.

Das Wetter in Deutschland meinte es mit den Menschen in diesem Winter durchaus gut: Zwar war es zuletzt sehr kalt. Dafür gab es aber auch sehr viel Sonne. Verantwortlich für beides war der oftmals sehr klare Himmel. Regen und Schnee waren kein großes Thema. Doch das Wetter soll sich nun schlagartig ändern: Die sonnigen Winter-Tage sollen kommende Woche der Vergangenheit angehören und es soll sehr ungemütlich werden. Für den Februar gibt es ohnehin eine schlimme Wetter-Prognose.

Wetter-Wechsel in Deutschland: Das hoch geht, das Tief kommt

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, verändert sich schon jetzt die Wetterlage. Das Hochdruckgebiet, das das Wetter in Deutschland zuletzt bestimmt hatte, schwächt sich ab. Am Sonntag sorgt das Hoch noch einmal für ruhiges Wetter - dann schwindet sein Einfluss mehr und mehr. Und schon am Sonntag hat das Hoch kaum noch Kraft und sorgt nur in hohen und windabgewandten Lagen der Berge für längere sonnige Abschnitte. Das sagte ein Sprecher des DWD am Samstag in Offenbach. Ansonsten bleibe es häufig neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt. Örtlich könne etwas Sprühregen bei teils frostigen Temperaturen gefrieren. Grau in Grau sind also die Aussichten für Sonntag. Doch danach kommt es noch schlimmer.

Noch dominiert ruhiges, zu Nebel und Hochnebel neigendes Hochdruckwetter! Vereinzelt fällt etwas Sprühregen, der bei teils frostigen Temperaturen gefrieren kann. Sonne meist nur auf den Bergen. Im Norden 0 bis 5 °C, sonst meist +2 bis -5 °C. /V pic.twitter.com/y2gy2iX7pP — DWD (@DWD_presse) January 25, 2020

Während das Hoch also schwindet, gewinnt laut der Wetter-Prognose ein Tief in der kommenden Woche an Einfluss in Mitteleuropa und damit auch in Deutschland. „Als Folge kommt etwas Schwung in die Atmosphäre und beendet das ruhige Hochdruckwetter“, erklärte der DWD. Bereits am Sonntag seien Höchstwerte zwischen 1 und 9 Grad zu erwarten, am Montag sogar 4 bis 11 Grad. Es gebe dabei durchaus ein Potenzial für schwere Sturmböen und einzelne orkanartige Böen. Zudem regne es. Die Schneefall-Grenze sinke auf 400 bis 500 Meter. In der Nacht zum Mittwoch seien Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer bis in tiefe Lagen zu erwarten.

Wetter in Deutschland vor Kehrtwende: Es wird stürmisch, nass und bewölkt

Am Montag wird es dann düster: Im Osten Deutschlands nehmen die Wolken am Himmel deutlich zu, zudem regnet es hier jetzt häufig. Den Nordwesten erwartet dann mit zunehmender Tagesdauer immer mehr Schauerwetter. An der Nordsee gibt es der Prognose nach vereinzelt kurze Gewitter. Und auch im Südwesten wird es nass. Nur im Südosten bleibt es noch einigermaßen trocken. Hier gibt es teils sogar Auflockerungen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen aber noch bei sechs bis sogar elf Grad.

Am Dienstag reißt das ungemütliche Schauerwetter dann in fast ganz Deutschland das Zepter an sich. Vereinzelt gibt es auch kurze Graupelgewitter. Auch die Schneefallgrenze sinkt bis auf 400 Meter. Das einzig konstante sind die Temperaturen: Die Höchstwerte liegen weiterhin bei fünf bis elf Grad. Zu dem Regenwetter gibt es an der Nordsee teils starke stürmische Böen. Im Rest von Deutschland erwartet uns frischer Südwestwind, der sich je nach Region zu stürmischen Böen, Sturmböen oder sogar schweren Sturmböen aufschwingen kann. Auf den Bergen dementsprechend orkanartige Böen.

Auch in der Nacht zu Mittwoch wird es nicht besser: Starke Bewölkung, teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Auch in tiefen Lagen fällt Schnee oder Schneeregen oder Graupel. Dementsprechend ist die Glatteisgefahr extrem hoch.

