Hitze-Herbst kehrt ein – bis zu 35 Grad und tropische Nächte in Deutschland

Von: Anna-Lena Kiegerl

Das Sommer-Wetter in Deutschland verlängert sich. Vielerorts werden noch einmal mehr als 30 Grad erreicht. Neue Hitze-Rekorde könnten geknackt werden.

Kassel – Nachdem mancherorts bereits herbstliche Wetter-Stimmung geherrscht hatte, hat nun der Sommer in Deutschland erneut Einzug gehalten. Ende August gab es regional schwere Unwetter und Dauerregen, die für Abkühlung gesorgt hatten und scheinbar das Ende des Sommers einläuteten. Doch jetzt feiert die Hitze ein großes Comeback. Unwetter gibt es wohl vorerst nicht, dafür aber Temperaturen, die zum Baden und Eis essen einladen.

Hitze kommt im September zurück – teils bis zu 35 Grad

Meteorologisch gesehen, ist der Herbst zwar bereits da, dennoch muss dieser sich noch etwas gedulden. Denn mindestens bis Mitte September stellen sich sommerliche Temperaturen, mit über 30 Grad in Deutschland ein. Und auch tropische Nächte könnte es in den Innenstädten noch einmal geben, erklärt der Meteorologe Jan Schenk bei weather.com.

Die Temperaturen sind tagsüber sogar rekordverdächtig. Denn am Oberrhein könnte es am Sonntag bis zu 35 Grad heiß werden. Dieser Wert liegt sehr nahe an der höchsten gemessenen Temperatur für den September. Gemessen wurde sie 1947 in Bühlertal (Baden-Württemberg) und erreichte 36,5 Grad.

In ganz Deutschland klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. © Friso Gentsch/dpa

Wetter: Höchsttemperaturen der nächsten Tage

Dienstag (5. September): 21 bis 30 Grad

21 bis 30 Grad Mittwoch (6. September): 23 bis 30 Grad

23 bis 30 Grad Donnerstag (7. September): 24 bis 31 Grad

24 bis 31 Grad Freitag (8. September): 26 bis 32 Grad

26 bis 32 Grad Samstag (9. September): 26 bis 33 Grad

26 bis 33 Grad Sonntag (10. September): 27 bis 35 Grad

27 bis 35 Grad (Quelle: weather.com)

Wetter in Deutschland: Zehn sonnige Hitzetage am Stück

Laut wetter.com handelt es sich dabei um zehn Hitzetage am Stück. Grund dafür ist das Omega-Hoch über Zentraleuropa, welches den Spätsommer noch einmal seinem vollen Ausmaße zeigen lässt. Ganz anders ist es jedoch im Süden Europas. In Südostitalien und Griechenland sollen in den kommenden Tagen schwere Unwetter wüten und sollen für Überschwemmungen sorgen.

Deutschland bleibt zumindest diese Woche von solchen Szenarien wohl verschont und kann die letzten Züge des Sommers noch einmal voll genießen. Ein Besuch im Freibad ist dabei eine Möglichkeit, um sich Abkühlung zu verschaffen. Doch Vorsicht: Dabei können Krankheiten entstehen. So erkranken vor allem Kinder nach dem Baden in Seen oder Freibädern an einer bestimmten Ohrenentzündung – der „Badeotitis“.