Wetter: Kältewelle bringt „klirrend kalte Nächte”

Deutschland muss sich warm anziehen. Die Nächte werden „klirrend kalt” laut Meteorologe Dominik Jung. Bis zu -15 Grad sind möglich.

Stuttgart - Bereits seit Tagen sorgt ein Tiefdruckgebiet in Deutschland für teilweise heftigen Schneefall. In den Alpen brachte dies sogar bis zu eineinhalb Meter Neuschnee. Von Westen zieht bereits das nächste Tief auf, welches am Mittwoch und Donnerstag nochmals für Schnee und Schneeregen sorgt. Die Tageshöchstwerte schaffen es nicht, die 10-Grad-Marke zu überschreiten. Deutschland drohen wegen des Tiefs überdies dem Meteorologen Dominik Jung zufolge „klirrend kalte Nächte” und Temperaturen bis -15 Grad, wie BW24* berichtet. Das Wetter in Stuttgart* wird auch in den kommenden Tagen glatte Straßen bringen, sodass Autofahrer besonders vorsichtig sein sollten. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.Media.