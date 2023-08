Dauerregen flutet Deutschland: Wasserpegel steigen – Hochwasser in mehreren Regionen

Von: Vivian Werg

Die Donau tritt mit einem Pegel von acht Meter über das Ufer. Die prognostizierte Meldestufe 4 wurde jedoch nicht erreicht. © Tobias C. Köhler/ dpa

Die Hochwasserlage hat Deutschland weiterhin im Griff. Starke Regenfälle in der Schweiz und Österreich lassen zudem auch den Bodenseepegel rasant ansteigen.

München – Es war ein fließender Übergang: Nach ganz viel Hitze, folgte ein Unwetter mit schweren Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Diese hatten in Bayern und weiteren Teilen Deutschlands schwere Folgen verursacht und für zahlreiche Einsätze gesorgt. Mittlerweile sind die heftigen Unwetter in vielen Regionen zu Dauerregen übergegangen, die Deutschland seither in Alarmbereitschaft hält.

Deutschland-Wetter: Starkregen statt Sommer-Hitze

Aufgrund der massiven Regenfälle besteht für mehrere Flüsse weiterhin Hochwasserwarnungen – vor allem in weiten Teilen Bayerns ist die Hochwasserlage noch angespannt. Der Katastrophen-Warndienst KATWARN hat für gleich mehrere Landkreise Warnungen herausgegeben. Auch der Hochwassernachrichtendienst alarmiert: Insgesamt gelten in dreizehn bayerischen Kreisen und Städten Hochwasserwarnungen. In weiteren sechzehn Kreisen an der Grenze zu Württemberg gibt es eine Vorwarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Dauerregen in Bayerns Süden und Osten bis zum Dienstag. Auf der Warnkarte der Hochwasserzentralen wird über die aktuellen Hochwasserstände in Deutschland informiert.

Doch wie die Tageszeitung Südkurier jetzt berichtet, gilt nun auch in der Schweiz höchste Warnstufe. Dem Bericht zufolge hat der Dauerregen seit Freitag (25. August) für massiv steigende Wasserstände im Einzugsgebiet des Bodensees gesorgt.

Regen-Wetter sorgt für Hochwasser: Nach Deutschland nun auch die Schweiz alarmiert

Nach extremen Regenmengen von über 200 Litern pro Quadratmeter (seit Samstag, 26. August) sei nach Angaben des Südkuriers in der Ostschweiz die Pegel vieler Zuflüsse von Rhein und Bodensee stark angestiegen. Erste Flusspegel würden zwar wieder sinken, doch die Wassermengen blieben weiterhin groß. Der Rhein selbst ist, wie die Tageszeitung berichtet, zwischen Diepoldsau im Kanton St. Gallen und der Mündung in den Bodensee über die Ufer getreten. Schäden habe es dem Bericht zufolge bisher aber noch nicht gegeben. In Österreich sind die Pegel der Flüsse bedrohlich hoch.

Am Montagmittag wurden Berichten zufolge Abflüsse von fast 2000 Kubikmeter pro Sekunde gemessen. Diese überstiegen die Messungen um das Zehnfache als in den Vortagen. „Solche Werte kommen nur alle zwanzig Jahre vor“, sagte Ralph Dietsche, Mediensprecher der internationalen Rheinregulierung gegenüber der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-DPA. Auch Italien wird von schweren Unwettern heimgesucht – ein „Mittelmeer-Hurrikan“ trifft auf das Land. In Kroatien fliehen Menschen vor Sturzbächen und

Regenmassen aus der Schweiz und Österreich lassen Bodenseepegel ansteigen

Der Pegel des Bodensees habe bis Sonntag noch bei etwa 3,40 Meter gelegen, bei Konstanz soll dieser nach aktuellem Stand inzwischen auf 3,95 Meter gestiegen sein. Dabei soll es aber nicht bleiben. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) geht davon aus, dass die Vier-Meter-Marke bis Wochenmitte erreicht wird. Folglich sei ein Pegel von 4,20 bis 4,30 Meter wahrscheinlich. Dieser würde einen Rekordstand für das Jahr 2023 bedeuten, besorgniserregend sei dieser Wasserstand laut LUBW allerdings nicht.

Derzeit gibt es für den weiteren Rheinverlauf noch keine Warnungen. Die Wetterlage soll sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab Wochenmitte aber auch wieder etwas entspannen. Sogar sommerlich könnte es werden. Für den südlichen Landesteil werden vom DWD Temperaturen von über 25 Grad prognostiziert. (Vivian Werg)