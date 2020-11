Italien-Wetter in Deutschland: Doch Dezember bringt Temperaturwende - und gewaltige Kältepeitsche

Der Herbst in Deutschland ist wechselhaft. Vorerst werden noch milde Temperaturen erwartet. Doch ab dem 1. Dezember kommt der Wetterumschwung.

Deutschland-Wetter*: Der Herbst zeigte sich im November von seiner wechselhaften Seite.

Ab Dezember sollen die Temperaturen erheblich sinken.

Ein Wetter-Experte prognostizierte den ersten Dauerfrost.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München/Offenbach - Zuletzt sorgte Ex-Hurrikan* „Eta“ in Deutschland für frostiges und windiges Wetter. Auch Nebel und Glätte waren im November keine Seltenheit. Zwischendurch lies sich auch die Sonne über weite Strecken blicken und lockte die Menschen während der Corona*-Pandemie an die frische Luft. Der Herbst zeigte sich im November von seiner wechselhaften Seite. Auch Schnee war in höheren Lagen bereits möglich. Doch schon bald sollen die Temperaturen in den Keller rauschen. Auch der erste Dauerfrost wird erwartet.

Wetter: In Deutschland wird es sonnig

Weitgehend milde Temperaturen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage voraus. Im Südwesten können sich einige Menschen am Dienstag über fiel Sonnenschein freuen, während es für andere herbstlich nebelig bleibt.

Besonders in den höheren Berglagen werde es am Mittwoch sonnig, teilte der DWD mit. In trüben Gebieten bleibt es mit Höchstwerten von einem Grad entsprechend kalt, in sonnigen Bereichen werden bis zu acht Grad erwartet. Für Mittwoch erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen drei und elf Grad, am Donnerstag Werte zwischen zwei und zehn Grad.

Im höheren Bergland scheint verbreitet die Sonne...

Hier ein schönes Webcam-Bild vom Hohenpeißenberg, der aus dem umgebenden Nebel-/Hochnebelmeer herausschaut./V pic.twitter.com/aJzUrum8bU — DWD (@DWD_presse) November 24, 2020

Meteorologe über Deutschland-Wetter: „So warm wie normalerweise in Mailand“

„Es wird erstmal wieder herbstlich mild werden“, sagte auch Jan Schenk von The Weather Channel voraus. Verantwortlich dafür sei Warmluft, die in Deutschland ankomme. „Mit ungefähr 7,7 Grad ist es in ganz Deutschland im Mittel ungefähr so warm wie normalerweise in Mailand zu dieser Jahreszeit“, stellte der Wetterexperte einen Vergleich an.

Deutschland-Wetter: Ab 1. Dezember wird es „deutlich kühler“ - Meteorologe prognostiziert Dauerfrost

Doch dabei soll es seiner Prognose zufolge nach nicht bleiben. „Kaltluft kommt nach Osteuropa und wahrscheinlich auch nach Deutschland“, wagte er eine Vorhersage. Demnach soll es bis zum 1. Dezember „deutlich kühler“ werden. „Am Montag sehen wir dann noch Höchstwerte zwischen einem und maximal vier Grad. Außerhalb der Städte kann es auch Dauerfrost geben.“

Gleichzeitig betonte Schenk, dass das „erstmal nur ein Trend“ sei. „Der Dezember startet wohl auf jeden Fall kühl“, blickte der Experte voraus. Indes gab es auch eine Prognose hinsichtlich des 24. Dezembers. Wird dieses Jahr an Weihnachten Schnee fallen? *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks (dpa/mbr)

Rubriklistenbild: © Daniel Karmann/dpa