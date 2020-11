Italien-Wetter in Deutschland, doch Wende zum ersten Advent deutet sich an - was macht das „Kälte-Ei“?

Das Wetter in Deutschland ist herbstlich trüb. Vorerst werden noch milde Temperaturen erwartet. Doch spätestens ab dem 1. Dezember wird es spannend.

Deutschland-Wetter*: In der letzten Novemberwoche herrscht typisches Herbstwetter.

Ab Dezember könnte ein kaltes Höhentief einen Wetterumschwung bringen. Ist Schnee in Sicht?

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 26. November, 10.09 Uhr: Es scheint wie verhext. Beim Wetter in Deutschland tut sich aktuell wenig Neues, aber am Morgen ist es oft knackig kalt: Frost- und Nebel-Alarm! Den Osten und Süden warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern und Glätte. Feuchtkalte Luft hält sich in den Niederungen, dabei ist es in höheren Lagen häufig trocken und mild. Die einen sitzen im Dauergrau, die anderen haben Hoffnung auf ein bisschen Sonne.

Der Blick der Meteorologen richtete sich deswegen auf die nächste Woche. Kommt der Winter oder nicht? Die Wettermodelle des US-Wetterdienstes NOAA und des europäische Wetterdienstes ECMWF sind sich diesbezüglich uneins, teilt Meterologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met mit:

Das US-Wettermodell sieht demnach nur ein paar nasse Schneeflocken vor.

vor. Im europäischen Wettermodell gibt es am Mittwoch und Donnerstag Schneefall bis weit herunter und zwar ab 300 Metern.

Allerdings seien die Unsicherheiten sehr groß, räumt Wetterexperte Jung ein. Die Zugbahn des Höhentiefs (siehe Update vom 25. November) lasse sich einfach schwer vorhersagen. „Es ist ein echtes Kälte-Ei und steckt in rund 5.500 Metern Höhe. Dort ist es auf der Höhenwetterkarte zu sehen, nicht aber auf der Bodenwetterkarte. Daher heißt es ja auch Höhentief“, erklärt Jung. Doch genau dieses Höhentief kann Winterwetter nach Deutschland bringen. Ob der erste Schnee* kommt? Dafür müssten die Prognosen die nächsten Tage weiter beobachtet werden.

Wetter in Deutschland: 15 Grad und dann Schnee?

Update vom 25. November, 11.52 Uhr: Hoch „Valentin“ sorgt in aktuell für ruhiges Herbstwetter in Deutschland. Wo sich die dicken Nebelfelder auflösen scheint auch mal die Sonne. Am Alpenrand bei leichtem Föhn sind sogar 15 Grad möglich, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Sonst liegen die Werte zwischen 6 und 11 Grad. Im Dauernebel bleibt es kühl bei 1 bis 5 Grad. Weitgehend ist es trocken, stellenweise kann es Nieselregen geben.

Wetter in Deutschland: Kaltfront aus Osteuropa

Mit der Hochdruckwetterlage inklusive Nebel und Nachtfrösten ist es jedoch bald vorbei. Zum Beginn der kommenden Woche herrscht eine „sehr unsichere Wetterentwicklung“, schreibt der DWD. Am Sonntag wird es schon etwas kühler. Im Norden und Osten sei im Bergland mit leichtem Niederschlag teils als Schnee am Montag und Dienstag zu rechnen. Für eine weitere Dezember-Prognose legen sich die DWD-Wetterexperten zunächst nicht fest.

„Sehr unsichere Wetterentwicklung“

In einigen Wettermodellen deutet sich nämlich nach dem 1. Advent etwas an. Ein „Höhentief über Osteuropa könnte auf uns zu kommen“, teilt auch Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met mit. Schneeflocken im Osten und im Norden Deutschlands wären dann möglich (siehe auch Erstmeldung vom 24. November). „Die genaue Entwicklung müssen wir natürlich weiterhin verfolgen“, erklärt Jung.

Italien-Wetter in Deutschland: Doch Dezember bringt Temperaturwende - und gewaltige Kältepeitsche

Erstmeldung vom 24. November 2020

München/Offenbach - Zuletzt sorgte Ex-Hurrikan* „Eta“ in Deutschland für frostiges und windiges Wetter. Auch Nebel und Glätte waren im November keine Seltenheit. Zwischendurch lies sich auch die Sonne über weite Strecken blicken und lockte die Menschen während der Corona*-Pandemie an die frische Luft. Der Herbst zeigte sich im November von seiner wechselhaften Seite. Auch Schnee war in höheren Lagen bereits möglich. Doch schon bald sollen die Temperaturen in den Keller rauschen. Auch der erste Dauerfrost wird erwartet.

Wetter: In Deutschland wird es sonnig

Weitgehend milde Temperaturen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage voraus. Im Südwesten können sich einige Menschen am Dienstag über fiel Sonnenschein freuen, während es für andere herbstlich nebelig bleibt.

Besonders in den höheren Berglagen werde es am Mittwoch sonnig, teilte der DWD mit. In trüben Gebieten bleibt es mit Höchstwerten von einem Grad entsprechend kalt, in sonnigen Bereichen werden bis zu acht Grad erwartet. Für Mittwoch erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen drei und elf Grad, am Donnerstag Werte zwischen zwei und zehn Grad.

Im höheren Bergland scheint verbreitet die Sonne...

Hier ein schönes Webcam-Bild vom Hohenpeißenberg, der aus dem umgebenden Nebel-/Hochnebelmeer herausschaut./V pic.twitter.com/aJzUrum8bU — DWD (@DWD_presse) November 24, 2020

Meteorologe über Deutschland-Wetter: „So warm wie normalerweise in Mailand“

„Es wird erstmal wieder herbstlich mild werden“, sagte auch Jan Schenk von The Weather Channel voraus. Verantwortlich dafür sei Warmluft, die in Deutschland ankomme. „Mit ungefähr 7,7 Grad ist es in ganz Deutschland im Mittel ungefähr so warm wie normalerweise in Mailand zu dieser Jahreszeit“, stellte der Wetterexperte einen Vergleich an.

Deutschland-Wetter: Ab 1. Dezember wird es „deutlich kühler“ - Meteorologe prognostiziert Dauerfrost

Doch dabei soll es seiner Prognose zufolge nach nicht bleiben. „Kaltluft kommt nach Osteuropa und wahrscheinlich auch nach Deutschland“, wagte er eine Vorhersage. Demnach soll es bis zum 1. Dezember „deutlich kühler“ werden. „Am Montag sehen wir dann noch Höchstwerte zwischen einem und maximal vier Grad. Außerhalb der Städte kann es auch Dauerfrost geben.“

Gleichzeitig betonte Schenk, dass das „erstmal nur ein Trend“ sei. „Der Dezember startet wohl auf jeden Fall kühl“, blickte der Experte voraus. Indes gab es auch eine Prognose hinsichtlich des 24. Dezembers. Wird dieses Jahr an Weihnachten Schnee fallen? *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks (dpa/mbr)

