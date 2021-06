Wetter-Lotto in Deutschland: DWD-Warnungen vor „explosiver Lage“ im Süden

Nach den ersten sommerlichen Junitagen bleibt es jetzt zunächst unbeständig. Es brodelt. In einigen Teilen Deutschlands ist weiterhin mit Unwettern, Starkregen sowie murmelgroßen Hagel zu rechnen.

Für den Start in die zweite Juniwoche 2021 bleibt es schwer vorherzusagen, wo sich weitere Gewitter bilden

Die Unwetter der letzten Tage haben mit hohen Niederschlagsmengen für Chaos in Deutschland gesorgt.

Dieser News-Ticker zum Wetter in Deutschland wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 7. Juni, 10.13 Uhr: Unwetter-Alarm! Das Gewitterrisiko bleibt zum Start in die Woche hoch. Nach teils heftigen Unwettern am Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag vor „Gewittern mit Unwetterpotenzial“.

Wetter in Deutschland - Tropen-Unwetter gehen weiter

„Die feuchte, schwüle und gewittrige Luftmasse hält uns auch in den nächsten Tagen weiter in Atem“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) der Nachrichtenagentur dpa mit. Im Vorfeld lasse sich dabei kaum eingrenzen, welche Orte konkret betroffen sein werden. Vor allem der Süden ist aktuell von der explosiven Wetterlage betroffen.

Im Tagesverlauf ist insbesondere zwischen Alpenrand und Main (mit Ausnahme des nordöstlichen Alpenvorlandes) sowie in den östlichen und zentralen Mittelgebirgen erneut mit reger Schauer- und Gewittertätigkeit zu rechnen, heißt es im aktuellen DWD-Warnlagebericht von Montagfrüh. Dabei warnt der DWD vor Starkregen mit bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und starken bis stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 7-8) sowie kleiner Hagel oder Hagelansammlungen.

DWD warnt vor Hagel bis zu zwei Zentimeter

Vor Örtlich heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter und Hagel um 2 Zentimetern. Extrem heftiger Starkregen mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.

Nur in einem schmalen Streifen von der Leipziger Tieflandsbucht bis nach Holstein und Westmecklenburg prognostiziert der DWD eine geringe Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Gewitter- sowie auch das Starkregen-Risiko bleiben in der Nacht auf Dienstag erhalten. Im Süden und Südwesten sowie von der Mitte langsam nach Westen sind heftige Unwetter durch Starkregen (40 Liter pro Quadratmeter) möglich. Die Maximalwerte liegen im Osten zwischen 24 und 29 Grad, sonst zwischen 8 und 24 Grad.

+ Unwetter-Risiko noch nicht gebannt! Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern, Starkregen und Hagel. © DWD-Grafik

Wetter-Lotto in Deutschland: Warnungen vor „schwerem Gewitter“ - Experte erklärt aktuelles „Dilemma“

Erstmeldung vom 6. Juni 2021

Offenbach am Main - Das Wochenend-Wetter brachte in Teilen Deutschlands verheerende Unwetter und starke Regenfälle mit sich, vor allem die Feuerwehren waren vielerorts mit zahlreichen Einsatzkräften gefordert. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Sonntagabend vor allem am Alpenrand weiterhin vor lokal begrenzten Starkregenfällen und „schwerem Gewitter“ warnt, soll sich die Lage in der Nacht auf Montag wieder etwas beruhigen. Am Sonntag gelten die Warnungen vor allem im Nord-Osten Bayerns, sowie im Süden von Thüringen und Sachsen.

Nass bleibt es in Teilen Deutschlands aber auch noch am Montag: Vor allem in einem Gebiet von Franken über Schwaben bis zum Alpenrand sei laut DWD immer wieder mit Schauern und Gewittern* zu rechnen. Im Osten und Südosten Bayerns sind teilweise auch längere trockene und sonnige Phasen möglich. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad, am wärmsten wird es im Osten Deutschlands.

Wetter-Experte zur ungewissen Lage: Es bleibt „dem Zufall überlassen“ wo sich Gewitter bilden

Die nächsten Tage bleiben ähnlich wechselhaft und örtlich unterschiedlich, die Gewitteraktivität lässt sich eher schlecht räumlich einschätzen: „Grund für dieses ‚Dilemma‘ ist die großräumige Druckverteilung, die sich zurzeit sehr homogen darstellt und sich kaum verändert“, so Felix Dietzsch aus der Wettervorhersagezentrale gegenüber der dpa. „Dementsprechend ist kaum Bewegung in der Atmosphäre vorhanden, und die schwüle Luftmasse kann mehr oder weniger vor sich hin brodeln. Ähnlich den Blasen in einem Kochtopf mit Wasser bleibt es damit dem Zufall überlassen, an welchen Orten sich die Gewitter dann bilden.“

Für den Dienstag prognostiziert der DWD wechselhaftes Wetter im Westen und äußersten Osten Deutschlands, hier soll es jedoch meist trocken bleiben. In der Mitte Deutschlands werden von der Ostsee bis zum Alpenrand Schauer und dichte Wolken erwartet, im Süden Deutschlands können außerdem erneut örtliche Unwetter entstehen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 19 und 28 Grad. (eu/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

