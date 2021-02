Wetter-Wahnsinn in Deutschland: Mehrere Rekorde geknackt - Doch Münchnern droht schon bald drastischer Wechsel

Das Wetter in Deutschland geht von einem Extrem ins nächste. Rekord-Temperaturen und Sonne-satt überall. In München könnte der Vor-Frühling jedoch bald ein Ende haben.

Wetter: Nach Rekord-Februar mit über 20 Grad - drastische Wende droht in München

Update vom 24. Februar, 11.44 Uhr: Das Wetter zeigt sich in diesem Februar ungewöhnlich mild. Experten erklären das mit dem Klimawandel. In München wurde jetzt der Klima-Report präsentiert - mit teils dramatischen Inhalten*.

Update vom 24. Februar, 7.45 Uhr: Schaut man auf den Wetter-Bericht für die kommenden Tage in und um München, ist nur schwer vorstellbar, dass sich die Temperaturen schon sehr bald mehr als halbieren werden. Doch wie die Wetter-Plattform wetter.com vorhersagt, wird es genau so kommen. Zunächst verdichten sich die Anzeichen, dass der kommende Freitag, 26. Februar, Regen nach Oberbayern bringt. Dabei bleiben die Temperaturen mit 14 Grad jedoch noch recht mild. Dann, am Wochenende, sinken die Spitzenwerte am Tage auf nur noch mehr acht Grad. Verglichen mit den Werten etwa am heutigen Mittwoch, 24. Februar, mit 19 Grad in München, entspricht das mehr als einer Halbierung der Temperatur. Nachts sinken die Werte am Wochenende den aktuellen Prognosen des Wetter-Portals auf null Grad.

Update vom 23. Februar, 20.06 Uhr: Der Himmel leuchtet, als würde er brennen: Der Sahara-Staub sorgt gerade für flammende Farbspiele am Firmament! Stürme haben Wüstenstaub in Nordafrika aufgewirbelt, dann gelangte er bis zu uns nach Mitteleuopa. „An den Staubpartikeln wird das Sonnenlicht derzeit besonders toll gebrochen“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Wetter in München: Sahara-Staub sorgt für Farbspiele am Himmel - 41,9 Grad Temperaturanstieg

Das Spektakel dauert noch bis Donnerstag: „Ab Freitag dreht der Wind und dann wird auch der Sahara-Staub kein Thema mehr sein“, sagt Jung. Überhaupt hat das Wetter innerhalb von wenigen Tagen in Deutschland einen Rekord-Umschwung hingelegt. Laut dem Deutschen Wetterdienst stieg die Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie innerhalb von sieben Tagen so stark, zeigten Messwerte der Wetterstation Göttingen.

Während dort am 14. Februar noch ein Tiefstwert von minus 23,8 Grad gemessen worden war, betrug der Höchstwert am 21. Februar 18,1 Grad – ein Anstieg um 41,9 Grad! „Es ist extrem zu warm, die Temperatur 10 bis 15 Grad zu hoch“, sagt Jung. Auch in München hält Hoch Ilona die Warmluftdüse weiter am Laufen: Am Mittwoch und Donnerstag schnellt das Thermometer bis auf 18 Grad, dazu gibt’s Sonne satt.

Erst am Freitag wird es wieder kühler. Am Montag startet meteorologisch der Frühling – und der könnte ungewöhnlich trocken ausfallen. Jung: „Hoher Luftdruck bleibt bestimmend. Das könnte wieder der Auftakt zu einem sehr trockenen Wetterjahr werden.“ (cmy)

Ungewöhnliches Wetter in München: Nach Winter-Einbruch gibt es Rekord-Umschwung

München - Was für eine Achterbahn. Der Februar 2021 ist vor allem eins: Ungewöhnlich. Gestartet war der Monat mit einem Winter-Einbruch, den man in dieser Form in Deutschland lange nicht mehr gesehen hatte. Temperaturen von bis zu minus 25 Grad, eine Schneedecke von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen. Selbst im schneearmen Ruhrgebiet lag tagelang eine teils Zentimeter-dicke Schneedecke. Und jetzt? Der Deutsche Wetterdienst meldete zu Beginn der Woche etwa für Hamburg mit 21 Grad einen neuen Temperatur-Rekord, auch im Süden wurden Allzeit-Werte geknackt.

Wetter: Rekord-Februar in Deutschland - Allzeit-Temperaturen in Bayern geknackt

Noch ist es in und um München* frühlingshaft, für Februar sind diese Temperaturen jedoch alles andere als gewöhnlich. Üblich ist eine durchschnittliche Temperatur von maximal fünf und minimal minus zwei Grad, was dieser Tage mehr als verfehlt wird. Seit Sonntag, 21. Februar, bis voraussichtlich Donnerstag, 25. Februar, bleiben die milden Temperaturen von knapp 19 Grad erhalten. Dabei soll nach Prognosen von wetter.com die Sonne durchgehend scheinen.

Auch im restlichen Bayern, mit Ausnahmen in der Oberpfalz und Niederbayern, wo zäher Nebel auch in den kommenden Tagen der Sonne einen Strich durch die Rechnung machen könnte, strahlt der Frühling in voller Pracht. Am wärmsten war es dem DWD nach bisher in Kempten, dort wurden satte 20,5 Grad am Montag, 22. Februar, gemessen. Gleichzeitig stellte die Allgäu-Metropole damit einen neuen Allzeit-Rekord auf. Doch wie lange bleibt uns der Vor-Frühling erhalten? In München etwa droht schon bald die Rückkehr zur „Normalität“.

Wetter: „Heißer“ Februar bald zu Ende? München droht schon bald Ende des Vor-Frühlings

Wie das Wetter-Portal weather.com prognostiziert, droht in München und Umgebung schon am Freitag Regen. Auch die Temperaturen sollen dann nicht mehr so hoch wie noch während der Woche sein. Konkret werden für Freitag Regenschauer und Temperaturen von vierzehn Grad erwartet. Der nasse Tag läutet dann, wie es in den Prognosen weiter heißt, ein deutlich kühleres Wochenende ein. Samstag und Sonntag steigen die Werte dann auf nur noch neun Grad - was den „Normalwerten“ zur aktuellen Jahreszeit eher entspricht. Zwischen einigen Schleierwolken zeigt sich dann auch wieder die Sonne. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

