Wetter-Hammer bahnt sich an: Münchner müssen auf Schnee gefasst sein - Experte spricht Warnung aus

Das Winter-Wetter kommt in großen Schritten auf uns zu. Pünktlich zum Dezember-Start bahnt sich eine Kalt-Front an. In München darf mit Schnee gerechnet werden.

Nach einem insgesamt recht milden November bahnt sich ein kalter Start in den Dezember an.

In weiten Teilen Bayerns kündigt sich der erste Schnee bis in tiefe Lagen an.

Auch in München deutet sich strenges Winter-Wetter an.

Mit unserem brandneuen, kostenlosen München-Newsletter sind Sie stets top informiert.

München - Der vergangene November brachte in fast ganz Deutschland verbreitet viel zu mildes Wetter. Wie Dominik Jung von wetter.net berichtet, war der November bisher (Stand 26. November) insgesamt knapp 3,7 Grad wärmer als das langjährige Mittelwert (Gemessen von 1961 bis 1990). Nun steht der Monats-Wechsel ins Haus, und viele stellen sich die Frage: Kann schon bald mit dem ersten großen Wintereinbruch gerechnet werden? Die Antwort lässt sich aus den aktuellen Vorhersagen immer präziser herleiten: Es deutet sich ein knackiger Wintereinbruch an, der in weiten Teilen des Freistaats bis ins tiefe Flachland Schnee bringen könnte.

Wetter: Schnee! Vorhersage für Dezember-Start dürfte Münchner Herzen höher schlagen lassen

Wie wetter.net prognostiziert, bleibt das Wetter in München und Bayern weitestgehend trocken. Die aktuelle Wetterlage bleibt uns also noch ein wenig erhalten. Kalte Nächte, neblige Vormittage und ein wenig Sonne am Mittag - so dürfte es also auch bis ins Wochenende erst einmal weitergehen. Doch ab Montag bahnt sich dann eine eindeutige Veränderung der Wetterlage an.

Wetter in Deutschland: Kälte-Peitsche kommt - Experte kündigt Schnee bis ins Flachland an

In der Nacht von Montag auf Dienstag ziehen wetter.net nach die ersten Niederschläge ins östliche Bayern ein, im Laufe des Tages sollen diese sich dann im Freistaat ausbreiten und bis nach München kommen und eine Schneedecke von insgesamt knapp 12 cm hinterlassen. Bei Temperaturen von maximal einem Grad und nächtlichem Frost könnte sich die erste Kälte-Peitsche dann in der Landeshauptstadt ausbreiten. Auch am Mittwoch werden Schnee-Signale gemessen, die von Franken bis ins Allgäu gehen. Dabei soll es Diplom-Metereologe Dominik Jung nach sehr gute Chancen geben, dass wir kommende Woche tatsächlich die ersten Schneefälle bis ins Flachland haben werden: „Nächste Woche droht uns der erste Winter-Einbruch“, so Jung. Er warnt außerdem davor, bis kommende Woche unbedingt die Winterreifen aufzuziehen, da die Gefahr von Straßenglätte akut werden könne.

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa/picture alliance