Wetter-Märchen zum Jahresende? Klarer Trend bahnt sich an - es geht schon sehr bald los

Das Wetter in München zeigte sich zuletzt sehr mild. Pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag kehrte dann der Winter zurück - doch wie geht es weiter? Es bahnt sich eine Kälte-Periode an.

München - Das war zuletzt eine echte Wetter-Achterbahn in München*. In der bayerischen Landeshauptstadt zeigte das Thermometer in den Tagen vor Weihnachten Temperaturen von bis zu 14 Grad an. Auch ungewöhnlich milde Nächte reihten sich in das frühlingshafte Wetter ein. Noch dazu grau und nass - festlich war die Witterung bei Weitem nicht. Doch pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag war es dann so weit: Die Temperaturen stürzten in den Keller, sogar einzelne Schneeflocken fielen vom Himmel. Kommt im Jahres-Endspurt etwa doch noch das richtige Winter-Feeling?

Wetter: Schnee im Anmarsch - Münchner müssen sich auf klirrende Kälte einstellen

Der erste Weihnachtsfeiertag war offenbar tatsächlich ein Vorbote für das, was die Menschen in und um München* erwarten könnte: Temperaturen um den Gefrierpunkt und einzelne Schneeflocken. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, geht es zunächst einmal trocken weiter. Die Temperaturen bleiben jedoch zum ersten Mal in diesem Jahr unter null Grad - so die Vorhersage des Wetter-Portals wetteronline. Am Sonntag dann, am 27. Dezember, darf man sich in München auf Sonne satt freuen. Bei Temperaturen von bis zu minus sieben Grad wird es jedoch knackig kalt.

Wetter: Wo fällt Schnee? Jahres-Abschluss hat den Winter im Gepäck

Zum Wochenstart dann bahnt sich der erste richtige Schneefall des Jahres an - zumindest laut den Meteorologen von daswetter.de. Den ganzen Tag über wird Niederschlag erwartet - die Temperaturen sollen dabei nicht über ein Grad Celsius hinausgehen. Mit diesem Mix wäre Schneefall garantiert. Sollte es so kommen, dürfte die weiße Pracht auch liegen bleiben. Die kommende Woche, einschließlich des Jahreswechsels, scheint aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes nach klirrende Kälte im Gepäck zu haben. Winter-Fans dürfen sich also berechtigte Hoffnung auf einen schneereichen Jahresabschluss machen. *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks